В Новороссийске жертва аферистов сама стала мошенницей и обманула людей на 12 млн рублей
В Новороссийске задержали женщину, которая сначала отдала мошенникам 5,3 млн рублей, а затем сама стала их курьером
18 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Новороссийске сотрудники одного из банков обратили внимание на подозрительную 42-летнюю клиентку, пытавшуюся обналичить крупную сумму, и вызвали полицию. В телефоне жительницы правоохранители нашли переписку, в которой обсуждались ее поездки по России и сбор денег у других граждан.
Выяснилось, что с конца октября женщина общалась с аферистами, представлявшимися сотрудниками военкомата, ФСБ, Росфинмониторинга и «Госуслуг». Под предлогом защиты сбережений она сняла со счетов 5,3 млн рублей и отдала их курьеру, назвав кодовое слово.
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Потеряв собственные накопления, жительница Новороссийска продолжила выполнять инструкции «кураторов». По их заданию она ездила в Анапу, Невинномысск, Москву, Липецкую область, Красноярский и Приморский края, где забирала пакеты с деньгами у других жертв и перепрятывала их в тайники или передавала сообщникам. По подсчетам самих злоумышленников, через нее прошло более 12 млн рублей.
Теперь против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Параллельно полиция проводит проверку по факту хищения ее собственных денег.
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