В Новороссийске задержали женщину, которая сначала отдала мошенникам 5,3 млн рублей, а затем сама стала их курьером

18 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Новороссийске сотрудники одного из банков обратили внимание на подозрительную 42-летнюю клиентку, пытавшуюся обналичить крупную сумму, и вызвали полицию. В телефоне жительницы правоохранители нашли переписку, в которой обсуждались ее поездки по России и сбор денег у других граждан.

Выяснилось, что с конца октября женщина общалась с аферистами, представлявшимися сотрудниками военкомата, ФСБ, Росфинмониторинга и «Госуслуг». Под предлогом защиты сбережений она сняла со счетов 5,3 млн рублей и отдала их курьеру, назвав кодовое слово.