В Краснодаре снова продают исторический особняк Фотиади — на 110 млн рублей дешевле, чем 2 года назад
Особняк обувного магната Фотиади 1912 года в центре Краснодара выставили на продажу
Редакция Юга.ру заметила объявление о продаже исторического особняка Фотиади в Краснодаре. Баннер с объявлением разместили на заборе здания не позднее 10 ноября. Дом площадью 570 кв. метров находится на улице Ленина, 53.
Напомним, в 2024 году особняк уже выставляли на продажу. Тогда его стоимость составляла 220 млн рублей.
Юга.ру связались по телефону, указанному в объявлении. По номеру ответила представительница продавца, которая рассказала, что с 2022 года дом принадлежит физлицу. В 2024 году его так и не продали — потенциальные покупатели приходили на просмотры, но сделка не состоялась.
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Сейчас особняк оценили в 110 млн рублей. При желании покупатель может приобрести дом в рассрочку.
Дом обувного магната Xристофopа Фотиади построили в 1912 году. В 1918-1919 годах особняк снимал лидер Белого движения на юге России Антон Деникин. После установления советской власти в 1922 году дом передали в ведение горздравотдела.
В 1952-м в здании открыли детский туберкулезный санаторий, который проработал до 1989 года. С августа 1981 года особняк является памятником архитектуры Краснодарского края.
После диспансера особняк перешел в ведение ТО «Премьера». В 2011 году после реставрации дом оказался в частной собственности.
Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре приостановили реставрацию дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко.