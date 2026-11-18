Особняк обувного магната Фотиади 1912 года в центре Краснодара выставили на продажу

Редакция Юга.ру заметила объявление о продаже исторического особняка Фотиади в Краснодаре. Баннер с объявлением разместили на заборе здания не позднее 10 ноября. Дом площадью 570 кв. метров находится на улице Ленина, 53.

Напомним, в 2024 году особняк уже выставляли на продажу. Тогда его стоимость составляла 220 млн рублей.

Юга.ру связались по телефону, указанному в объявлении. По номеру ответила представительница продавца, которая рассказала, что с 2022 года дом принадлежит физлицу. В 2024 году его так и не продали — потенциальные покупатели приходили на просмотры, но сделка не состоялась.