«Лестница в небо» возвращается — организаторы планируют провести фестиваль в мае 2027 года
Рок-фестиваль «Лестница в небо» может пройти в усеченном формате в «Усадьбе «Фамилия»
17 ноября основатель «Лестницы в небо» Андрей Андреев сообщил, что в 2027 году рок-фестиваль состоится. Он пройдет в мае в «Усадьбе «Фамилия» под Пластуновской.
Напомним, с 2021 года фестиваль проводили в усадьбе. В 2025 году фестиваль отменили из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.
В 2026 году его хотели провести в Краснодаре на улице Обрывной, а программа была рассчитана на три дня. Однако фестиваль отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае».
«В прошлом году получилось как получилось. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Было желание поменять формат фестиваля и укрупнить его, но он не случился. Мы поняли, что гигантоманией заниматься нельзя — у нас формат в большей степени семейный. Это не погоня за прибылью, а праздник любителей рока», — рассказал Андреев.
Он также отметил, что «Лестница в небо» пройдет в усеченном формате — это связано с «обстановкой, в которой мы живем». Фестиваль будет однодневным.
Рок-фестиваль «Лестница в небо» основал бизнесмен Андрей Андреев в память о сыне. Впервые опен-эйр прошел в 2014 году на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском.
Как писали Юга.ру, в августе в парке «Краснодар» прошел «Стереопикник». Его не проводили семь лет.