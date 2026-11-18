17 ноября основатель «Лестницы в небо» Андрей Андреев сообщил, что в 2027 году рок-фестиваль состоится. Он пройдет в мае в «Усадьбе «Фамилия» под Пластуновской.

Напомним, с 2021 года фестиваль проводили в усадьбе. В 2025 году фестиваль отменили из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.



В 2026 году его хотели провести в Краснодаре на улице Обрывной, а программа была рассчитана на три дня. Однако фестиваль отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае».

«В прошлом году получилось как получилось. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Было желание поменять формат фестиваля и укрупнить его, но он не случился. Мы поняли, что гигантоманией заниматься нельзя — у нас формат в большей степени семейный. Это не погоня за прибылью, а праздник любителей рока», — рассказал Андреев.