Власти Адыгеи обещали помочь пострадавшим от атаки БПЛА жителям Энема, однако вместе этого собирают деньги с неравнодушных соседей

18 ноября в телеграм-канале администрации Энема опубликовали информацию о сборе денег для жителей, чьи дома пострадали от атаки БПЛА. По данным властей, пострадали жители улицы Красной — дома № 13, 15, 17 и 23. В посте написали, что люди попали в беду и им нужна поддержка соседей.

Предыстория. 18 ноября обломки БПЛА рухнули на жилую пятиэтажку в Энеме. Повреждено несколько квартир. Ранены четыре человека. Республиканские власти обещали оказать помощь пострадавшим.

Деньги собирают по номеру телефона на карту физического лица — Бэллы Байзетовны Г. На сайте администрации поселка есть сотрудница с таким именем: это главный специалист организационного отдела.

Портал 93.ру связался с представителями администрации Энема. Они заявили, что у людей пострадали только окна, двери и прочее. Денег на ремонт всего перечисленного в бюджете нет.