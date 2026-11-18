После атаки дронов власти адыгейского поселка Энем под Краснодаром объявили сбор денег для пострадавших — вместо помощи из бюджета
Власти Адыгеи обещали помочь пострадавшим от атаки БПЛА жителям Энема, однако вместе этого собирают деньги с неравнодушных соседей
Предыстория. 18 ноября обломки БПЛА рухнули на жилую пятиэтажку в Энеме. Повреждено несколько квартир. Ранены четыре человека. Республиканские власти обещали оказать помощь пострадавшим.
18 ноября в телеграм-канале администрации Энема опубликовали информацию о сборе денег для жителей, чьи дома пострадали от атаки БПЛА. По данным властей, пострадали жители улицы Красной — дома № 13, 15, 17 и 23. В посте написали, что люди попали в беду и им нужна поддержка соседей.
Десятки взрывов и ночь без сна:
Деньги собирают по номеру телефона на карту физического лица — Бэллы Байзетовны Г. На сайте администрации поселка есть сотрудница с таким именем: это главный специалист организационного отдела.
Портал 93.ру связался с представителями администрации Энема. Они заявили, что у людей пострадали только окна, двери и прочее. Денег на ремонт всего перечисленного в бюджете нет.
Как писали Юга.ру, ростовчанка сама восстановила квартиру после атаки БПЛА, не дождавшись помощи властей. Женщина потратила около 200 тыс. рублей. При этом неизвестно, возместят ли ей эти расходы.
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