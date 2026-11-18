В Краснодаре историк расскажет, как Василий Климов из деревни создал город (16+)

Будущий чиновник родился в Рязани, где получил юридическое образование. Работал в окружном суде. В 1870 году Климова перевели в Екатеринодар. Уже через семь лет его избрали мэром города.

Музей «Эонос» анонсировал на 21 ноября лекцию «О великом понаехе замолвите слово: как честный мэр Климов превратил Екатеринодар в город, а семья осталась без денег». Встречу проведет историк-археолог Вадим Велитченко.

К 33 годам он прошел путь от судебного следователя до главы. Всего же Климов избирался на эту должность семь раз. При нем открыли больницу на Красной, где раньше находилась Войсковая богадельня, построили водопровод, электростанцию, телефонную станцию, запустили трамвайное движение.

В Музыкальном микрорайоне Краснодара есть улица Климова. Она проходит от Агрохимической до Есенина. Протяженность составляет около 270 метров.

Лекция состоится 21 ноября в «Студии кофе». Подробности можно уточнить у организаторов.