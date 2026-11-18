18 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Тихорецке мужчину лишили права на социальные выплаты за погибшего на СВО сына.

После развода в 2009 году мужчина отошел от воспитания и содержания ребенка. Он жил отдельно, не интересовался жизнью, здоровьем и учебой мальчика, не помогал ни деньгами, ни морально.

Фактически ребенка растила бабушка, с которой он жил. Она полностью его обеспечивала и заменила ему родителей.