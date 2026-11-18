Отец не воспитывал сына, но захотел выплату за его гибель на СВО. Суд Тихорецка отказал
В Тихорецке суд лишил отца погибшего военного права на финансовую выплату
18 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Тихорецке мужчину лишили права на социальные выплаты за погибшего на СВО сына.
После развода в 2009 году мужчина отошел от воспитания и содержания ребенка. Он жил отдельно, не интересовался жизнью, здоровьем и учебой мальчика, не помогал ни деньгами, ни морально.
Фактически ребенка растила бабушка, с которой он жил. Она полностью его обеспечивала и заменила ему родителей.
В сентябре 2025 года молодой человек подписал контракт о военной службе, а в октябре пропал без вести. Позже его признали погибшим. Тогда отец заявил о правах на денежные выплаты, которые положены членам семьи военнослужащего.
Суд решил, что мужчина не может претендовать на меры поддержки. Кровное родство само по себе не дает безусловного права на государственные выплаты. Их цель — компенсировать моральные и нравственные потери тем, кто воспитывал военнослужащего. Мужчина этого не делал. В итоге суд признал его недостойным родителем.
Как писали Юга.ру, плакаты уверяют, что 3,9 млн рублей за военный контракт платят только в Краснодаре. Это фейк.
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