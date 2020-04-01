Как покупать продукты и что с ними потом делать, чтобы не заразиться коронавирусом? Рекомендации специалистов

Эксперты 31 марта объяснили, что делать с купленными в магазине продуктами и нужно ли мыть с их мылом, чтобы защитить себя от коронавируса

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. COVID-19 появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта распространился по 178 странам.

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Вирус передается через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. В редких случаях вирус может передаться через прикосновение к загрязненной поверхности, а затем — к слизистым. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Из-за ускорения распространения COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а на Кубани 31 марта объявили карантин . Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителей собираются штрафовать. За несколько часов до ввода карантина в магазинах Краснодара скопилось большое количество людей.

Микробиолог и эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Рутгерс Дональд Шаффнер 31 марта объяснил, как проводить дезинфекцию купленных продуктов и ответил на самые популярные вопросы, связанные с передачей COVID-19 через пищу. Портал Юга.ру перевел советы эксперта, опубликованные на сайте о науке ScienceAlert.

В настоящее время нет доказательств того, что коронавирус передается с пищей. Риск заражения связан с тем, что во время походов в магазин люди нарушают социальную дистанцию;

хранить купленные продукты, чтобы убить вирус, на улице/балконе/гараже не нужно;

дезинфицировать пакеты, в которых были продукты, также не имеет смысла;

лучшая профилактика коронавируса — тщательное мытье рук;

чтобы снизить риск заражения, перед походом в магазин обработайте руки санитайзером и продезинфицируйте продуктовые тележки;

заранее составьте список покупок, чтобы сократить время нахождения в магазине;

соблюдайте дистанцию, держитесь от других покупателей на расстоянии 1,8 метра.

Педиатр Центра врожденной патологии GMS Clinic, автор телеграм-канала «Федиатрия» и популяризатор доказательной медицины Федор Катасонов рекомендовал также носить в магазине маску , «чтобы обезопасить окружающих, если вы уже заразны, но не знаете об этом, и чтобы повысить общее ощущение безопасности» и пользоваться одноразовыми печатками . А при выходе из магазина снимать маску только после обработки рук антисептиком.

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На момент выхода новости в мире известно о 861,3 тыс. заболевших, выздоровели 178,7 тыс. человек, умерли 42,3 тыс. человек. В России к 31 марта было зарегистрировано 2 тыс. 337 случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, 2 зараженных уже выписаны.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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