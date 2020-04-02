На Кубани дезинфицировали более 2 тыс. километров улиц
В Краснодарском крае с конца марта проводят санитарную обработку, чтобы предотвратить распространение коронавируса
Коронавирус, или COVID-19, — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. К концу марта 2020 года COVID-19 распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
Сейчас в 76 регионах России зарегистрировано 3 тыс. 548 человек с коронавирусом. За все время наблюдения от вируса умерли 30 человек, 235 заболевших выздоровели.
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25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. После этого губернатор Краснодарского края поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе временно закрылись торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а между городами на период нерабочей недели ограничили транспортное сообщение.
После объявления карантина в Анапе, Геленджике и Новороссийке начали обрабатывать улицы специальными растворами. Такие же меры предприняли и в краевой столице.
Ко 2 апреля в крае продезинфицировали 2026 км улиц, почти 3 тыс. остановок общественного транспорта и 2 тыс. 383 других мест общего пользования. Глава региона отмечал, что особое внимание уделяют общественному транспорту. Управляющие компании проводят дезинфекцию подъездов и территорий общего пользования в многоквартирных домах.
На момент публикации новости известно о 952,1 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 202 тыс. человек, скончались 47,5 тыс. заболевших.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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