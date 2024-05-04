В 2024 году Краснодар вошел в топ-5 городов России по доходам населения

Краснодар по доходам жителей занял четвертое место среди городов РФ с постоянным населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве РФ.

В первом квартале 2024 года средние доходы на душу населения в столице Кубани увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 50,6 тыс. рублей.



Исследование показало, что в списке городов с постоянным населением от 250 до 500 тыс. человек Новороссийск расположился на пятом месте по средним доходам населения — 52 тыс. рублей (+10% к первому кварталу 2023 года), а на шестом — Сочи (50,6 тыс. рублей, +0%).



Также среди городов от 100 до 250 тыс. населения в рейтинге присутствует Майкоп (42,5 тыс. рублей, +15%) и Армавир (41,5 тыс. рублей, +9%). Ростов-на-Дону в списке городов с населением от 1 млн человек показал рост в 10%, а средние доходы составили 48,4 тыс. рублей.