В 2024 году Краснодар вошел в топ-5 городов России по доходам населения

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В первом квартале 2024 года средний доход на душу населения в Краснодаре составил 50,6 тыс. рублей

Краснодар по доходам жителей занял четвертое место среди городов РФ с постоянным населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве РФ.

Инженеры, программисты, аналитики:

В первом квартале 2024 года средние доходы на душу населения в столице Кубани увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 50,6 тыс. рублей.

Исследование показало, что в списке городов с постоянным населением от 250 до 500 тыс. человек Новороссийск расположился на пятом месте по средним доходам населения — 52 тыс. рублей (+10% к первому кварталу 2023 года), а на шестом — Сочи (50,6 тыс. рублей, +0%).

Также среди городов от 100 до 250 тыс. населения в рейтинге присутствует Майкоп (42,5 тыс. рублей, +15%) и Армавир (41,5 тыс. рублей, +9%). Ростов-на-Дону в списке городов с населением от 1 млн человек показал рост в 10%, а средние доходы составили 48,4 тыс. рублей.

Напомним, что за последние три года почти половина краснодарцев работали в отпуске.

Как сообщали ранее Юга.ру, по данным аналитиков, Краснодарский край оказался в лидерах по числу вакансий с высокими зарплатами.

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