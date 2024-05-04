Новый аэропорт Краснодара планируют достроить осенью 2026 года

Предыстория: Новый аэропорт появится в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас находится новая аварийно-спасательная станция. Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет. Внутри терминала разместят 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Проект аэропорта госэкспертиза одобрила в 2022 году. В октябре 2023 года началось строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Краснодар». В проект инвестируют более 50 млрд рублей.

На данный момент терминал нового аэропорта Краснодара готов на 20%. Его планируют достроить осенью 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропортового холдинга «Аэродинамика».



Также перед терминалом организуют парковку на 697 машин. К ней можно будет проехать со стороны трассы «Кропоткин-Краснодар» и с улиц Фадеева и Бершанской, которые продлят до нового аэровокзального комплекса.

За год аэропорт будет обслуживать до 7,5 млн пассажиров.

Сейчас стартовали работы по строительству второго этажа трехэтажного терминала. На кадрах можно увидеть фундамент для восьми переходных галерей, от которых будут отходить десять телетрапов: