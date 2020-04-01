Как делать уборку во время карантина по коронавирусу? Рекомендации Роспотребнадзора

Краснодарский край, Вся Россия

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В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 1 апреля объяснил, как сделать безопасным пребывание в доме по время самоизоляции

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. COVID-19 появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта распространился по 180 странам. Вирус передается через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. В редких случаях возможна передача через прикосновение к загрязненной поверхности, а затем — ко рту, носу, глазам.

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Из-за ускорения распространения коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции.

На Кубани с 31 марта объявлен карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителей собираются штрафовать.

1 апреля на сайте Роспотребнадзора Кубани опубликовали рекомендации по обеспечению безопасного пребывания в доме во время изоляции.

Правила уборки в доме:

  • влажную уборку следует делать два раза в день с обычными чистящими средствами;
  • при проведении уборки необходимо соблюдать последовательность: жилая комната — кухня — ванная — туалет;
  • салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве и высушить. Лучше всего использоваться для уборки одноразовые салфетки;
  • в конце дня следует протирать дезинфицирующим раствором поверхности, к которым прикасаются в доме чаще всего: дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.;
  • посуду нужно мыть обычными моющими средствами и ополаскивать в конце кипятком. Во время сушки вода должна свободно стекать с предметов;
  • при использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется;
  • после уборки руки следует обработать антисептиком;
  • стирать белье следует в обычном режиме при температуре 60°.

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Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что для проведения дезинфекции помещения следует использовать специальные средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей. Однако при отсутствии таковых можно использовать отбеливатели для белья — хлорные и кислородные.

Как приготовить раствор отбеливателя для дезинфекции:

Следует взять 1 часть отбеливателя на 10 частей теплой воды (или одну столовую ложку на стакан воды). Раствор нужно тщательно перемешать. На 1-2 дня достаточно 0,5-1 литра раствора. Приготовленный раствор следует хранить в темном месте в хорошо закрытой емкости.

Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках, через 5-10 минут поверхности нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

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Что делать, если дома нет антисептика? Вымыть руки водой с мылом, тщательно намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смыть теплой водой.

Если у человека, находящего на самоизоляции дома, выявлено инфекционное заболевание, уборку помещения следует проводить специалистам, занимающимся дезинфекцией, подчеркнули в ведомстве.

На момент выхода новости в мире известно о 873 тыс. заболевших, выздоровели 184,7 тыс. человек, умерли 43,2 тыс. человек. В России на 1 апреля зарегистрировали 2 тыс. 777 случаев заболевания коронавирусом (инфекция распространилась на 75 регионов) и 24 летальных исхода. В Краснодарском крае COVID-19 обнаружили у 22 человек, еще 26 имеют предварительно положительный тест на коронавирус.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Жилье Карантин Коронавирус Роспотребнадзор Эпидемии

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