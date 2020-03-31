В Анапе, Геленджике и Новороссийске начали дезинфицировать улицы

В пресс-службе мэрии Анапы уточнили, что с 31 марта на курорте начали обрабатывать дороги, скамейки, урны и остановки. Работы будут проводиться в ночное время. Тем не менее, жителей города попросили не выходить на улицу, чтобы избежать аллергии, а также соблюдать режим самоизоляции.

В Новороссийске дезинфекция будет проходить ежедневно с 3:00 до 11:00. Для обработки используют средства, которые рекомендованы Роспотребнадзором, и технику Karcher.

В Туапсе дезинфицировать улицы и остановки начали с 10:00. Администрация города 31 марта попросила жителей оставаться дома, а дороги освободить от припаркованных машин.

Как писали Юга.ру, с 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса. 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. После этого губернатор Краснодарского края поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе временно закрылись торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а между городами на период нерабочей недели ограничили сообщение.

На момент выхода новости в мире известно о 788,5 тыс. заболевших, выздоровели 166,7 тыс. человек, умерли 37,8 тыс. человек. В России за последние сутки зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом и восемь смертей. На Кубани за все время наблюдения зарегистрировали 17 случаев инфицирования. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.