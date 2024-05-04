Вышел полноценный трейлер мультфильма «Муфаса: Король Лев»

Краснодарский край, В мире

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  • Кадр из трейлера к фильму «Муфаса: Король Лев» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Муфаса: Король Лев» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Студия Walt Disney Pictures показала первый полноценный трейлер мультфильма «Муфаса: Король Лев» (12+)

Лента станет приквелом всем известного «Короля льва». Сюжет расскажет о детстве Муфасы, отца Симбы, а также о событиях, ставших причиной его вражды с братом Шрамом.

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В ленте Муфаса предстанет осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии, который примет будущего короля в свою семью и станет считать своим братом.

Режиссером мультфильма выступил Барри Дженкинз, который до этого снял оскароносный фильм «Лунный свет». Премьера картины «Муфаса: Король Лев» в зарубежном прокате запланирована на 20 декабря 2024 года.

Как писали Юга.ру, Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического фильма «Атлас». В главной роли — Дженнифер Лопес.

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