Вышел полноценный трейлер мультфильма «Муфаса: Король Лев»

Лента станет приквелом всем известного «Короля льва». Сюжет расскажет о детстве Муфасы, отца Симбы, а также о событиях, ставших причиной его вражды с братом Шрамом.

В ленте Муфаса предстанет осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии, который примет будущего короля в свою семью и станет считать своим братом.

Режиссером мультфильма выступил Барри Дженкинз, который до этого снял оскароносный фильм «Лунный свет». Премьера картины «Муфаса: Король Лев» в зарубежном прокате запланирована на 20 декабря 2024 года.