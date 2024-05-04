Погода в Краснодаре: на Пасху в городе будет тепло и малооблачно

По данным синоптиков, на Кубани 5 мая будет переменная облачность. Местами в южной половине края возможен кратковременный дождь с грозой, в предгорных районах местами сильный, в горах мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. На Черноморском побережье ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. В Новороссийске порывы до 24 м/с.



Температура воздуха в регионе ночью 2-7 °С, днем 14-19 °С, местами в юго-восточных предгорных районах 9-14 °С. В горах ночью 0-5 °С, днем 4-9 °С. На Черноморском побережье ночью 6-11 °С, а днем 16-21 °С.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что ночью и утром 5 и 6 мая местами в северной половине и предгорных районах Кубани ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -3 до 0 ºС категории опасного явления. В регионе действует штормовое предупреждение.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Спасатели рекомендуют принять меры по защите насаждений. Для этого их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.