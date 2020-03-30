В Краснодаре начинают ежедневную дезинфекцию города

В Краснодаре с 31 марта и до конца недели будут проводить комплексную санитарную обработку

Ежедневная уборка дорог и тротуаров будет проводиться с использованием средства дезинфекции. Также с помощью переносных ранцевых опрыскивателей обработают все остановочные комплексы, подземные пешеходные переходы, уличные лавочки вдоль главных пешеходных маршрутов. В департаменте городского хозяйства и ТЭК уточнили, что для дезинфекции будут применять препарат «Альбавет» производства краснодарской фабрики «Флореаль».

Управляющим компаниям мэр поручил уделить особое внимание обработке подъездов многоквартирных домов: она должна быть обязательной и как минимум происходить два раза в день.

Напомним, также в Краснодаре дважды в день проходит дезинфекцию весь транспорт: перед выходом на линию и в середине дня. Теперь частоту обработки и дезинфекции салонов решено увеличить: это будет происходить на каждой конечной остановке и касаться как муниципального, так и частного транспорта.

Первышов также обратился к горожанам с просьбой сохранять режим самоизоляции, не выходить из дома без крайней необходимости.