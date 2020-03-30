В Краснодаре начинают ежедневную дезинфекцию города

Краснодарский край

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В Краснодаре с 31 марта и до конца недели будут проводить комплексную санитарную обработку

Такую задачу 30 марта поставил городским службам мэр Евгений Первышов, основываясь на поручениях губернатора Вениамина Кондратьева.

Ежедневная уборка дорог и тротуаров будет проводиться с использованием средства дезинфекции. Также с помощью переносных ранцевых опрыскивателей обработают все остановочные комплексы, подземные пешеходные переходы, уличные лавочки вдоль главных пешеходных маршрутов. В департаменте городского хозяйства и ТЭК уточнили, что для дезинфекции будут применять препарат «Альбавет» производства краснодарской фабрики «Флореаль».

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Управляющим компаниям мэр поручил уделить особое внимание обработке подъездов многоквартирных домов: она должна быть обязательной и как минимум происходить два раза в день.

Напомним, также в Краснодаре дважды в день проходит дезинфекцию весь транспорт: перед выходом на линию и в середине дня. Теперь частоту обработки и дезинфекции салонов решено увеличить: это будет происходить на каждой конечной остановке и касаться как муниципального, так и частного транспорта.

Первышов также обратился к горожанам с просьбой сохранять режим самоизоляции, не выходить из дома без крайней необходимости.

Как писали Юга.ру, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, власти рекомендовали гражданам находиться дома. 

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире известно о 741 тыс. заболевших, выздоровело 156,5 тыс. человек, умерло 35 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.

Евгений Первышов Здравоохранение Коронавирус Краснодар

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