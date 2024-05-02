Все, что герои «Назад в будущее» увидели в далеком для них 2015 году, для нас уже должно было стать прошлым. Успехи есть по мелочам: планшеты используем, чудоботинки носим, мини-огород на балконе выращиваем, но во времени не перемещаемся, машины не летают, и мусором их, как доктор Эмметт Браун, мы не заправляем. Напротив, сбор и переработка отходов вызывают все больше вопросов. Юга.ру обсудили их с мэрией Краснодара и активистами. В марте пресс-служба мэрии Краснодара объявила, что 40 млн бюджетных рублей отправится на оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов в городе. Как людям будущего, каковыми мы являемся относительно героев фильма, нам хотелось бы получить за эти деньги роботов для сортировки и переработки отходов. Но в планах пока более тривиальные процессы. Заместитель координатора движения «Помоги городу» Виталий Солонченко напомнил, что в Краснодаре уже выделяли средства на обновление площадок для мусорных баков: «Когда главой города был Евгений Первышов, у нас тоже устанавливали по центральным улицам контейнерные площадки. Но размещали их «лицом» к дороге — гости и все проезжающие мимо смотрели на этот мусор. Теперь их отвернули от дороги и закрывают сверху и снизу. Это правильный вариант». Экоактивист отметил, что площадки уже стали лучше, но их серый цвет стоит закрыть рисунками, а также требуется решить вопрос складирования крупногабаритных отходов. «Не нравится цвет. Можно было бы объявить молодежный конкурс, чтобы они картинки рисовали, цветочки. Что-то приятное. Закрыть эту серость. Да и в имеющихся площадках нет места для размещения крупногабаритных отходов. А эти отходы обязательно появляются. Они сделали красивые площадочки вдоль всех основных улиц, предполагая, что для крупногабаритных отходов выделят места внутри кварталов, где слабое движение машин. Но это не прошло», — добавил Солонченко.

Пресс-служба мэрии Краснодара на запрос Юга.ру ответила, что сейчас к подписанию готовится муниципальный контракт, который учтет и вопрос складирования крупногабаритных отходов. «Адреса расположения контейнерных площадок меняться не будут. По данному контракту планируется установить ограждения из металлопрофиля закрытого типа с твердым основанием и подходными путями, а также при возможности оборудовать отсеки для складирования крупногабаритных отходов», — уточнили сотрудники пресс-службы краснодарской администрации. Член «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Панюшкин уверен, что косметический ремонт ситуацию не изменит. Он считает, что к контейнерным площадкам требуется глобально другой подход — распределить роли, назначить ответственных: «У площадок должны быть кадастровые номера и заключен договор аренды, в рамках которого сторона, получающая доход от вывоза мусора с данной площадки, то есть региональный оператор, берет на себя не только доходы, но и ответственность (то есть расходы) за приведение площадок в соответствие с санитарными нормами: твердое основание, ограждение, крыша, а баки надо менять на пластиковые, огнеупорные, с крышкой. К сожалению, если контейнер стоит на огороженной площадке, вокруг него начинает формироваться стихийная свалка».

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Панюшкин убежден, что так появится возможность не только зарабатывать на вывозе отходов, но и содержать и даже своевременно обновлять площадки. «Один собственник, то есть региональный оператор, будет понимать, что ему нужно обустроить и заботиться о площадках так, чтобы было красиво, а дальнейшие расходы не повышались. Сейчас за конструкции площадок отвечает муниципалитет, а делает он это, как выгодно ему. На мой взгляд, эти архитектурные сооружения избыточны и, соответственно, дорогостоящи. А региональный оператор, убирая отходы с площадки, оставляет ворота открытыми, баки не задвигает, просто потому что ему они мешают. Пример — улица Рашпилевская в Краснодаре. Должен быть один собственник, который будет нести всю ответственность, а мэрия будет выступать контроллером», — заключил Панюшкин.

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Среди запланированных изменений, связанных со сбором отходов, сотрудники мэрии назвали поэтапное внедрение раздельного накопления ТКО: «В настоящее время на территории Краснодарского края реализуется постановление главы администрации Краснодарского края от 06.02.2020 № 60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО». Как это касается оборудования площадок? Дело в том, что сортировка отходов, в разных подходах к количеству фракций, предполагает установку нескольких контейнеров с обозначениями. Мэрия напомнила, что в городе можно найти площадки, где идет раздельный сбор: «Контейнеры для стекла, пластика и картона сегодня появились практически в каждом районе города — их можно найти и в центре, и в спальных районах. Однако, зачастую территория существующих контейнерных площадок ограничена, и разместить дополнительные четыре контейнера для раздельного накопления при реализации действующего Постановления № 60 не представляется возможным», — отметили чиновники. Поэтому система накопления и сортировки отходов будет переориентирована на двухпотоковую.

«В адрес министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края ранее было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность внедрения двухпотоковой системы накопления и сбора ТКО, которая предусматривает установку всего двух видов контейнеров на площадках: первый вид — несортированные ТКО, второй вид — для вторичного сырья, в который можно помещать пластик, стекло, бумагу и прочие отходы, пригодные для переработки», — сообщили сотрудники мэрии Краснодара. Несортированные ТКО отправятся на полигон. А вторсырье получит новую жизнь через сортировку и переработку. В мэрии подчеркнули: «Отходы из второго контейнера отдельным транспортом, будут направляться непосредственно на сортировку, где будет происходить деление их на полезные фракции, тюкование и дальнейшее формирование транспортных партий для переработки». Андрей Панюшкин не разделяет оптимизма в связи с этими обновлениями: «К сожалению, мусорная реформа в Краснодарском крае буксует. Есть несколько полигонов, которые нормально рекультивируют: Горячий Ключ, Славянск-на-Кубани. Но это скорее исключение из правил, где работы продвигаются успешно. В большинстве случаев, как в том же Белореченске, проблема не решается».

По мнению экоактивиста, в данной системе также требуется перераспределение ролей: к региональному оператору должен добавиться частник. «Возникающие у многих сомнения, что вторсырье и смешанные отходы попадают в результате в одну машину, исчезнут, если на одной площадке рядом с баком регионального оператора встанет контейнер частника. Он будет забирать бумагу, стекло и все, что ему выгодно, на переработку». Система сортировки отходов требует ответственности и вовлеченности и от граждан. «Я в нескольких странах жил. Например, в Бельгии сортируется мусор по пяти видам, причем, в отличие от Испании или Франции, без контейнеров. На улицах баков просто нет — все хранится, в том числе органика, и ждет вывоза внутри помещений при многоквартирных или частных домах. Для каждого вида отходов — свой мешок. Раздельный сбор требует сознательности от гражданина. Нельзя в мешок с бумагой бросить пластик. Вы должны хранить собранные отходы дома и выставлять мешок определенного цвета на улицу в указанный день и время. Понедельник — для белого мешка с пластиком, а пятница — для бумаги. Это ваша ответственность: соберите и найдите время каждый выставить».

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