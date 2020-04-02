За сутки в России зафиксировали 771 новый случай заболевания коронавирусом

По данным на 2 апреля, число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 3 тыс. 548 человек

Коронавирус, или COVID-19, — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

К 1 апреля в России, по официальным данным, число заболевших коронавирусом составило 2 тыс. 777 человек. Однако 2 апреля оперативный штаб сообщил еще о 771 новом случае заболевания. Больше всего заболевших в Москве (+595 за сутки), в Дагестане 10 новых зараженных, в Ставропольском крае — 5, в Ростовской области — 4, в Северной Осетии — 2, в Адыгее — 1. В Краснодарском крае новых случаев коронавируса не зарегистрировано, в регионе по-прежнему официально 22 заболевших.

За сутки от коронавируса умерли шесть человек: трое в Москве и по одному летальному случаю было зарегистрировано в Московской области, Пермском крае и в Чечне.

Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 тыс. 548 человек с коронавирусом , вирус распространился на 76 регионов. За все время от COVID-19 умерли 30 человек, 235 заболевших выздоровели.

На момент публикации новости известно о 938,3 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 194,4 тыс. человек, скончались 47,2 тыс. заболевших.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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