В КТТУ рассказали, что делают для защиты от коронавируса в общественном транспорте Краснодара

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении 20 марта порталу Юга.ру рассказали о мерах, которые принимают, чтобы предотвратить распространение коронавируса

В пресс-службе КТТУ в ответе на запрос портала Юга.ру рассказали, что в каждом депо и на каждой конечной остановке находится медицинский персонал, обслуживающий водителей и кондукторов. Также там есть средства для обеззараживания рук и любых других поверхностей, которые доступны экипажу транспорта КТТУ. При выпуске персонала на линию и в течение дня сотрудники проходят медицинский осмотр.

Также в пресс-службе объяснили, что из-за особенностей работы перевод сотрудников на удаленный режим невозможен.