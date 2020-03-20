В КТТУ рассказали, что делают для защиты от коронавируса в общественном транспорте Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении 20 марта порталу Юга.ру рассказали о мерах, которые принимают, чтобы предотвратить распространение коронавируса

В пресс-службе КТТУ в ответе на запрос портала Юга.ру рассказали, что в каждом депо и на каждой конечной остановке находится медицинский персонал, обслуживающий водителей и кондукторов. Также там есть средства для обеззараживания рук и любых других поверхностей, которые доступны экипажу транспорта КТТУ. При выпуске персонала на линию и в течение дня сотрудники проходят медицинский осмотр.

Также в пресс-службе объяснили, что из-за особенностей работы перевод сотрудников на удаленный режим невозможен.

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Кроме того, весь подвижной состав проходит усиленную обработку спецсредствами. Каждую ночь перед выпуском на маршрут салон каждого трамвая, автобуса и троллейбуса моют и дезинфицируют. В течение дня проходит антибактериальная обработка всех поверхностей в транспорте: дверные ручки, поручни, подлокотники кресел и части спинок сидений протирают растворами на основе хлора. КТТУ использует химию фирм «Ника-Экстра М», «Феодез — Форте» и других.

«В моечных цехах депо содержится неснижаемый запас дезинфицирующих средств (не менее 40 литров). На конечных пунктах после высадки пассажиров проводится проветривание салонов подвижного состава и дополнительная обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей и поручней», — сообщили в пресс-службе.

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На момент публикации новости в мире известно о 246,2 тыс. случаев заражения вирусом, уже выздоровело 86 тыс. человек, умерло более 10 тыс. Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)
8 (800) 200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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