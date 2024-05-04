В Краснодарском крае спрос на ветеринаров за год вырос на 30% — аналитики

Эксперты выяснили, как на Кубани за последний год изменился спрос на ветеринаров и их зарплаты

По данным аналитиков hh.ru, в первом квартале 2024 года компании разместили более 3,4 тыс. вакансий для ветеринаров. По сравнению с прошлым годом число новых предложений для этих специалистов в России выросло на 31%. В Краснодарском крае в 2024 году разместили более 350 вакансий для ветеринаров. Это на 30% превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Эксперты выяснили, что в России за ветеринаров в основном конкурируют компании из сферы сельского хозяйства, а также частные и государственные клиники, занимающиеся лечением домашних животных.



Медианный предлагаемый оклад в вакансиях для ветеринарных врачей в начале 2024 года составил 59,9 тыс. рублей, что на 3,1 тыс. рублей больше, чем в начале 2023 года. На данный момент одни из самых высоких зарплат ветеринарам предлагают в своих вакансиях компании из Москвы (80 тыс. рублей) и Дальнего Востока (75 тыс. рублей). В ЮФО медианный предлагаемый заработок — 53, 1 тыс. рублей, а на Кубани — от 47,2 тыс. до 62 тыс. рублей.

Среди основных требований к ветеринарным врачам работодатели Краснодарского края указывают не только профессиональные знания (ветеринарное образование, хирургия, УЗИ, умение заполнять документацию, знание ветзаконодательства, а также понимание нюансов и специфики сельского хозяйства), но и другие навыки (умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров).