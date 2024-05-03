Мэрия Краснодара отложила «на будущее» создание трамвайной ветки в районе Восточно-Кругликовской

Краснодарский край

Распечатать

  • Ремонт трамвайных путей на Дмитриевской дамбе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Ремонт трамвайных путей на Дмитриевской дамбе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что строительство трамвайной линии в северной части города отложили «на будущее». Конкретные сроки он не обозначил

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал в эфире «Радио Краснодар» о том, что в ближайшее время трамвайную линию в восточной части Краснодара строить не будут, проект не закрыли, а отложили на будущее.

«Что касается Восточно-Кругликовской, динамически развивающийся район, 300 тыс. это не предел, он только растет. Мы не сняли с повестки строительство этой линии. По концессии «Синары» проект в восточной части отложен на будущее», — отметил Наумов.

  • © Скриншот с сайта /krd.ru/
    © Скриншот с сайта /krd.ru/

Летаем рядом с парком «Краснодар»:

Глава Краснодара добавил, что сейчас в приоритете строительство трамвайных путей на Западный обход. Следующим проектом должен был стать «Восточный», но вместо него трамвайные линии начнут прокладывать в микрорайон Гидростроителей — работы оценили в 250 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара появится новая школа на 1550 мест.

Краснодар Строительство Трамвай

Все материалы по теме:

Новости

В мае жители 600 домов Краснодара останутся без горячей воды
В апреле 2024 года стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону достигла 145,7 тыс. рублей
В Краснодаре состоится шоу «Писатели-мистики и напитки дьявола»
В горах Ингушетии нашли древний подземный склеп
Мэрия Краснодара отложила «на будущее» создание трамвайной ветки в районе Восточно-Кругликовской
В Краснодарском крае в 2024 году пасхальный кулич подорожал на 13%

Лента новостей

Реклама на сайте