Мэрия Краснодара отложила «на будущее» создание трамвайной ветки в районе Восточно-Кругликовской

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что строительство трамвайной линии в северной части города отложили «на будущее». Конкретные сроки он не обозначил

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал в эфире «Радио Краснодар» о том, что в ближайшее время трамвайную линию в восточной части Краснодара строить не будут, проект не закрыли, а отложили на будущее.

«Что касается Восточно-Кругликовской, динамически развивающийся район, 300 тыс. это не предел, он только растет. Мы не сняли с повестки строительство этой линии. По концессии «Синары» проект в восточной части отложен на будущее», — отметил Наумов.