Мэрия Краснодара отложила «на будущее» создание трамвайной ветки в районе Восточно-Кругликовской
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что строительство трамвайной линии в северной части города отложили «на будущее». Конкретные сроки он не обозначил
Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал в эфире «Радио Краснодар» о том, что в ближайшее время трамвайную линию в восточной части Краснодара строить не будут, проект не закрыли, а отложили на будущее.
«Что касается Восточно-Кругликовской, динамически развивающийся район, 300 тыс. это не предел, он только растет. Мы не сняли с повестки строительство этой линии. По концессии «Синары» проект в восточной части отложен на будущее», — отметил Наумов.
Летаем рядом с парком «Краснодар»:
Глава Краснодара добавил, что сейчас в приоритете строительство трамвайных путей на Западный обход. Следующим проектом должен был стать «Восточный», но вместо него трамвайные линии начнут прокладывать в микрорайон Гидростроителей — работы оценили в 250 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара появится новая школа на 1550 мест.
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