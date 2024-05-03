В Краснодарском крае в 2024 году пасхальный кулич подорожал на 13%

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В 2024 году средняя цена пасхального кулича на Кубани достигла 448 рублей

В Краснодарском крае за 2024 год стоимость пасхальных куличей повысилась в среднем на 13% по сравнению с 2023 годом — до 448 рублей. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу Чек Индекс компании «Платформа ОФД». Данные приведены за период с 1 по 27 апреля.

Читайте также:

По информации экспертов, за год в регионе средняя цена набора красителей для яиц выросла на 10% и достигла 43 рублей. Сами яйца подорожали на 33% — 147 рублей за десяток.

В компании также отметили, что спрос на указанные товары вырастает за 1-2 недели до празднования Пасхи, достигая пиковых значений в конце Страстной седмицы (в конце недели накануне праздника).

Напомним, что в 2024 году в России Радоница выпала на 14 мая. Этот день объявили на Кубани нерабочим. Юга.ру опросили пользователей Telegram и выяснили, что 49% из них будут трудиться на Радоницу несмотря на рекомендации властей.

Как сообщали ранее Юга.ру, на Пасху и Радоницу в Краснодарском крае запустят дополнительный общественный транспорт.

Еда Пасха Праздники Продукты питания Торговля Цены

Новости

В мае жители 600 домов Краснодара останутся без горячей воды
В апреле 2024 года стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону достигла 145,7 тыс. рублей
В Краснодаре состоится шоу «Писатели-мистики и напитки дьявола»
В горах Ингушетии нашли древний подземный склеп
Мэрия Краснодара отложила «на будущее» создание трамвайной ветки в районе Восточно-Кругликовской
В Краснодарском крае в 2024 году пасхальный кулич подорожал на 13%

Лента новостей

Реклама на сайте