В Краснодарском крае в 2024 году пасхальный кулич подорожал на 13%

В 2024 году средняя цена пасхального кулича на Кубани достигла 448 рублей

В Краснодарском крае за 2024 год стоимость пасхальных куличей повысилась в среднем на 13% по сравнению с 2023 годом — до 448 рублей. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу Чек Индекс компании «Платформа ОФД». Данные приведены за период с 1 по 27 апреля.

По информации экспертов, за год в регионе средняя цена набора красителей для яиц выросла на 10% и достигла 43 рублей. Сами яйца подорожали на 33% — 147 рублей за десяток.



В компании также отметили, что спрос на указанные товары вырастает за 1-2 недели до празднования Пасхи, достигая пиковых значений в конце Страстной седмицы (в конце недели накануне праздника).