В Краснодаре в районе улицы Клинической на два дня изменят движение трамваев

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

10 и 11 мая в Краснодаре в районе улицы Клинической изменят движение нескольких трамвайных маршрутов

Движение трамваев изменят на время реконструкции канализационного коллектора. Для установки временной насосной станции специалисты разберут трамвайное полотно в районе дома № 18 на улице Клинической. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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С 23:00 10 мая изменения коснутся последних рейсов маршрутов № 5 и № 8:

  • № 5 — рейс в 22:53 проследует от конечной остановки «улица Петра Метальникова» до Восточного депо через улицу Садовую;
  • № 8 — рейс в 22:41 от остановки «Хладокомбинат» проследует до конечной также через улицу Садовую.

11 мая на весь день изменят схему движения маршрутов № 1, 2, 5, 8 и 15:

  • № 1 отправится от конечной остановки «улица Декабристов» и пройдет по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Захарова до конечной остановки по улице Индустриальной. Обратно — тем же маршрутом;
  • маршруты № 2, № 8 и № 15 сократят до остановки «улица 40-летия Победы»;
  • № 5 из Пашковского жилого массива до конечной остановки «улица Петра Метальникова» будет следовать в обоих направлениях по улицам Ставропольской, Дмитриевской Дамбе, Садовой, Московской.

Как писали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара отложила «на будущее» создание трамвайной ветки в районе Восточно-Кругликовской.

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