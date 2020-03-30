Роспотребнадзор рассказал, как правильно пользоваться медицинскими масками

Зимой россияне стали массово скупать в аптеках противовирусные препараты и медицинские маски, после того как Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань. Например, в начале февраля в минздраве Адыгеи говорили, что оснований для ажиотажного спроса на медицинские маски в республике нет, однако закупочные цены на маски выросли зимой в 15 раз. А в Сочи в марте задумались об открытии производства медицинских масок.

Медицинские маски — средства защиты барьерного типа. Функция маски — задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы. Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов).

30 марта на сайте Роспотребнадзора появилось сообщение о том, что в интернете на фоне пандемии стали публиковать объявления о продаже многоразовых масок, сделанных из тканых материалов. В ведомстве подчеркнули, что такие маски не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по применению, написал RT .

Роспотребнадзор напомнил, что маски предназначены для тех, кто уже заболел, так как они удерживают на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, что снижает опасность заражения окружающих. Кроме того, маска нужна медработникам, которые занимаются лечением и уходом за заболевшими. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест или общественного транспорта, но ее эффективность в таких ситуациях не доказана .

На момент выхода новости в мире известно о 732,1 тыс. заболевших, выздоровело 154,6 тыс. человек, умерло 34,6 тыс. человек. Число зараженных в России 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, всего умерло девять пациентов. В больницах Кубани лечатся от коронавируса 14 пациентов, еще одна зараженная женщина, находившаяся на Кубани проездом, лечится в Москве. Два человека выздоровели и выписаны домой.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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