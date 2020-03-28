Россиянам рассказали, как правильно ходить в магазины в период пандемии

Эксперты Росконтроля дали советы, на что нужно обращать внимание и как себя вести при походе за покупками в период пандемии коронавируса

Первый совет — соблюдать дистанцию от других покупателей минимум в два метра. Еще дальше стоит держаться от граждан, которые выглядят нездоровыми, кашляют и чихают. Посещать магазины стоит тогда, когда там меньше всего посетителей — как правило, это либо раннее утро, либо позднее время, перед самым закрытием.

Перед походом за продуктами нужно позаботиться и об одежде: выбрать такую, которая меньше удерживает пыль. По возможности после ее нужно протереть влажной салфеткой, а лучше постирать. По возможности не стоит покупать неупакованные товары. При этом товары в фабричной упаковке также опасны, если на них кашлял зараженный человек либо если он кашлял, прикрывшись рукой, а потом взял ей товар и поставил обратно. На кассе лучше всего расплачиваться картой или телефоном с бесконтактной системой оплаты, чтобы не касаться наличных денег.