Россиянам рассказали, как правильно ходить в магазины в период пандемии
Эксперты Росконтроля дали советы, на что нужно обращать внимание и как себя вести при походе за покупками в период пандемии коронавируса
Первый совет — соблюдать дистанцию от других покупателей минимум в два метра. Еще дальше стоит держаться от граждан, которые выглядят нездоровыми, кашляют и чихают.
Посещать магазины стоит тогда, когда там меньше всего посетителей — как правило, это либо раннее утро, либо позднее время, перед самым закрытием.
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Перед походом за продуктами нужно позаботиться и об одежде: выбрать такую, которая меньше удерживает пыль. По возможности после ее нужно протереть влажной салфеткой, а лучше постирать.
По возможности не стоит покупать неупакованные товары. При этом товары в фабричной упаковке также опасны, если на них кашлял зараженный человек либо если он кашлял, прикрывшись рукой, а потом взял ей товар и поставил обратно.
На кассе лучше всего расплачиваться картой или телефоном с бесконтактной системой оплаты, чтобы не касаться наличных денег.
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Специалисты также советуют не скупать продукты на месяцы вперед, так как дефицита, по их заверению, не будет, передает телеканал «360».
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. На момент выхода новости в мире им заразились 585 тыс. человек, выздоровели 129 тысяч, умерли 26 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, скончались четверо. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения.