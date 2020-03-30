В Краснодаре пока не собираются закрывать ярмарки выходного дня

Мэрия Краснодара 30 марта рассказала о работе ярмарок выходного дня и соблюдении жителями самоизоляции

После того как 23 марта Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении распространения коронавируса в мире, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей и настоятельно рекомендовал жителям оставаться дома. Следом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам региона не заселять гостей и приостановить бронирование. Также на этот период в крае закрыли рестораны и кафе, остановили работу торгово-развлекательных центров, отменили все мероприятия в парках и ограничили автобусное сообщение между городами.

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Несмотря на это, в субботу, 28 марта, в соцсетях появились фото и видео с ярмарок выходного дня в Краснодаре, куда пришло множество людей. Позже власти Краснодара объяснили, что ярмарки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме во всем крае. В мэрии аргументировали, что там не очень много людей, а большинство из них — в масках.

30 марта администрация Краснодара провела аппаратное совещание, главной темой которого стало обсуждение мер по предотвращению распространения коронавируса в краевом центре. На мероприятии рассказали, что правительство России рекомендовало сохранить ярмарки выходного дня. «В Юбилейном микрорайоне на проспекте Чекистов было много людей, и в субботу было много посетителей. Понятно, что сейчас дополнительные меры разрабатываются, и если ярмарки будут сохраняться, есть предложение дополнить по организации — увеличить расстояние между торговыми палатками, чтобы создать более свободное расположение, как в торговых центрах», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что в организации ярмарок попытаются предусмотреть «социальное дистанцирование» в 1,5-2 метра, которое людям предстоит соблюдать. В администрации отметили, что многие люди послушались рекомендаций и остались дома. Например, парковка парка «Краснодар» и улица Красная были почти пустые.

На момент выхода новости в мире известно о 724,9 тыс. заболевших, выздоровело 152,3 тыс. человек, умерло 34 тыс. зараженных. Число инфицированных в России 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, всего умерло девять больных. В Краснодарском крае зарегистрированы 16 человек с COVID-19. На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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