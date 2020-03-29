Власти Краснодара рассказали, почему в крае продолжают работать ярмарки

Напомним, на фоне пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. После этого этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также на этот период в регионе закрыли рестораны и кафе, остановили работу торгово-развлекательных центров, отменили все мероприятия в парках и ограничили сообщение между городами.

28 марта в соцсетях начала появляться информация о том, что в городах края, несмотря на усиленные меры профилактики, продолжили работать ярмарки.

«Подписчики весь день слали видео, в которых люди толпятся на продовольственных ярмарках Краснодара», — написали в телеграм-канале «Типичный Краснодар».