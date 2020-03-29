Власти Краснодара рассказали, почему в крае продолжают работать ярмарки
28 марта в Краснодарском крае, после введения усиленных мер профилактики, продолжили работать ярмарки. Власти Краснодара объяснили их режим работы
Напомним, на фоне пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. После этого этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также на этот период в регионе закрыли рестораны и кафе, остановили работу торгово-развлекательных центров, отменили все мероприятия в парках и ограничили сообщение между городами.
28 марта в соцсетях начала появляться информация о том, что в городах края, несмотря на усиленные меры профилактики, продолжили работать ярмарки.
«Подписчики весь день слали видео, в которых люди толпятся на продовольственных ярмарках Краснодара», — написали в телеграм-канале «Типичный Краснодар».
Подобное сообщение появилось и в телеграм-канале «Хороший Геленджик».
В мэрии Краснодара в этот же день отметили, что есть постановление от губернатора, «которое определяет — что работает, а что нет во всех городах Кубани».
В пресс-службе администрации города отметили, что в регионе временно приостановлена деятельность общепитов и ТРЦ, однако ярмарки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме во всем крае:
«Отметим, что в Краснодаре на ярмарке людей значительно меньше, достаточно много — в масках. Дежурные группы объезжают ярмарки, проверяют как организована торговля».
К моменту публикации новости в мире инфицировано 665,6 тыс. человек, 30,8 тыс. умерли, 141,7 тыс. выздоровели. 28 марта стало известно, что за последние сутки в 26 регионах России выявили 228 новых заболевших COVID-19. Всего в стране официально известно об 1 тыс. 264 инфицированных. Четверо из них умерли.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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