Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за угрозы коронавируса

Центральный банк России 23 марта опубликовал письмо кредитным организациям с рекомендацией выдавать наличные через три-четыре дня хранения в банках

Для борьбы с коронавирусом, Центробанк рекомендовал работникам российских банков принимать документы, деньги и другие ценности от клиентов и инкассаторов в защитных масках и одноразовых перчатках, а также регулярно обрабатывать руки антисептиками.

В самих банкоматах следует по возможности ограничить одновременное использование функции выдачи и приема банкнот, а устройства нужно регулярно дезинфицировать, говорится в тексте сообщения.

При приеме банкнот поштучным пересчетом работник банка должент систематически дезинфицировать устройства для передачи наличных денег и документов.

Кроме того, наличные можно выдавать после хранения денег в кредитной организации не менее трех-четырех календарных дней. В тексте ЦБ ссылается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые были опубликованы 15 марта на сайте Роспотребнадзора: теоретически наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов, при этом на бумаге вирус живет три-четыре дня, на пластике активен до девяти дней.

Исполнение этих рекомендаций, считает регулятор, снизит риск распространения коронавируса через наличные.

Проблема заключается в том, что в устройствах с одновременным приемом и выдачей наличные циркулируют между клиентами без обработки денег в банке, написал телеканал «360» .

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Как не заразиться коронавирусом:

На момент публикации новости известно о более 387 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 101 тыс. выздоровевших и более 16,7 тыс. умерших. В России известно о 495 инфицированных.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

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