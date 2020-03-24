«Возможность выдачи и приема наличных сохранится». ЦБ разъяснил рекомендацию про ограничение выдачи наличных в банкоматах

В Банке России пояснили, что ограничение выдачи наличных в банкоматах не касается самой возможности выдачи или приема денег

Центробанк 24 марта выпустил рекомендации для кредитных организаций, где в том числе содержится поручение ограничить выдачу наличных в банкоматах и выдавать их только через три-четыре дня хранения в банках. Это связано с тем, что деньги могут быть переносчиком коронавируса.

В Южном ГУ Банка России уточнили, что самой возможности выдачи или приема денег через банкоматы такая мера не коснется.