«Возможность выдачи и приема наличных сохранится». ЦБ разъяснил рекомендацию про ограничение выдачи наличных в банкоматах
В Банке России пояснили, что ограничение выдачи наличных в банкоматах не касается самой возможности выдачи или приема денег
Центробанк 24 марта выпустил рекомендации для кредитных организаций, где в том числе содержится поручение ограничить выдачу наличных в банкоматах и выдавать их только через три-четыре дня хранения в банках. Это связано с тем, что деньги могут быть переносчиком коронавируса.
В Южном ГУ Банка России уточнили, что самой возможности выдачи или приема денег через банкоматы такая мера не коснется.
«Рекомендации Банка России касаются отключения режима рециркуляции у банкоматов, при этом возможность выдачи или приема наличных в банкоматах сохранится. Рециркуляция — это прием банкнот от одного клиента и выдача этих же банкнот другому без обработки в банке. Цель рекомендаций — перестроить работу банкоматов, чтобы они выдавали банкноты, которые прошли своего рода "карантин" в банковских учреждениях», — сообщили в пресс-службе управления.
Кроме того отмечается, что рекомендации коснутся только четверти банкоматов на территории Краснодарского края — остальные не имеют функции рециркуляции и работа таких банкоматов никак не изменится.
Напомним, также в рекомендациях ЦБ содержится регулярная дезинфекция банкоматов, совет работникам банков принимать документы, деньги и другие ценности от клиентов и инкассаторов в защитных масках и одноразовых перчатках, а также регулярно обрабатывать руки антисептиками.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На момент публикации новости известно о более 398 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 103 тыс. выздоровевших и более 17 тыс. умерших. В России известно о 495 инфицированных.
Все материалы по теме: