Нужен ли России карантин? Результат опроса читателей Юга.ру
Портал Юга.ру в конце марта провел опрос на своем сайте, чтобы узнать мнение читателей о необходимости ввести варантин в стране из-за распространения коронавируса
После того, как Всемирная организация здравоохранения 11 марта сообщила о всемирной пандемии коронавируса, власти разных стран начали вводить повышенные меры профилактики. Во Франции, например, в середине марта закрыли школы и университеты, в Украине — временно запретили въезжать иностранцам.
Однако в тех странах, в которых распространение коронавируса продолжилось, этими мерами не ограничились. 10 марта в Италии ввели карантин — жителям страны запретили выходить на улицу без уважительной причины. 15 марта его ввели в Испании, 16 марта в Чехии, спустя 8 дней — в Великобритании. Во время карантина ввели штрафные санкции, а в некоторых случаях — уголовную ответственность при нарушении режима изоляции и выходе из дома без особой необходимости.
19 марта портал Юга.ру запустил опрос на своем сайте с целью узнать мнение читателей о необходимости ввести в России более жесткие меры профилактики в связи с пандемией. На вопрос «Нужно ли в России вводить карантин?» респондентам предложили три варианта ответов: «да», «нет» и «пусть решают власти». 67,9% опрошенных ответили, что такая мера необходима. Еще 25,4% заключили, что карантин не нужно вводить. По мнению оставшихся 6,7%, этот вопрос должны решать власти. Всего в опросе за неделю приняли участие 1 тыс. 2 человека.
Кроме того, Юга.ру провели такой же опрос в своем инстаграме (однако там возможны были только варианты «да» и «нет»). Результаты показали, что 59% респондентов считают карантин необходимостью, оставшийся 41% — против.
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Следует сказать, что в России в марте также перевели школы и университеты на дистанционное обучение, компании стали вводить удаленный режим работы, а всем приехавшим из других стран постановили уходить на 14-дневный карантин.
Однако на 27 марта в стране так и не ввели всеобщий карантин. Тем не менее, на днях президент России Владимир Путин сообщил, что с 28 марта по 5 апреля в стране вводятся нерабочие дни для того, чтобы уменьшить распространение инфекции. После этого региональные власти постановили закрыть торговые центры, заведения, фудкорты и кинотеатры. Кроме того, в субъектах начали ограничивать сообщение между городами, а главы некоторых курортов попросили не приезжать к ним во время выходной недели.
Между тем, распространение новой формы коронавируса в России продолжается. На 27 марта в стране зарегистрировали 1 тыс. 36 человек с COVID-19, это на 182 больше, чем за сутки до этого. Трое зараженных умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев инфицирования. На домашнем карантине под наблюдением врачей на Кубани находятся 3 тыс. 409 человек. Однако не все они соблюдают режим самоизоляции: так, в Геленджике в ходе рейдов выяснилось, что как минимум 17 человек после приезда из другой страны выходили из дома.
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