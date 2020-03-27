Нужен ли России карантин? Результат опроса читателей Юга.ру

Портал Юга.ру в конце марта провел опрос на своем сайте, чтобы узнать мнение читателей о необходимости ввести варантин в стране из-за распространения коронавируса

После того, как Всемирная организация здравоохранения 11 марта сообщила о всемирной пандемии коронавируса, власти разных стран начали вводить повышенные меры профилактики. Во Франции, например, в середине марта закрыли школы и университеты, в Украине — временно запретили въезжать иностранцам. Однако в тех странах, в которых распространение коронавируса продолжилось, этими мерами не ограничились. 10 марта в Италии ввели карантин — жителям страны запретили выходить на улицу без уважительной причины. 15 марта его ввели в Испании, 16 марта в Чехии, спустя 8 дней — в Великобритании. Во время карантина ввели штрафные санкции, а в некоторых случаях — уголовную ответственность при нарушении режима изоляции и выходе из дома без особой необходимости.

19 марта портал Юга.ру запустил опрос на своем сайте с целью узнать мнение читателей о необходимости ввести в России более жесткие меры профилактики в связи с пандемией. На вопрос «Нужно ли в России вводить карантин?» респондентам предложили три варианта ответов: «да», «нет» и «пусть решают власти». 67,9% опрошенных ответили, что такая мера необходима . Еще 25,4% заключили, что карантин не нужно вводить. По мнению оставшихся 6,7%, этот вопрос должны решать власти. Всего в опросе за неделю приняли участие 1 тыс. 2 человека. Кроме того, Юга.ру провели такой же опрос в своем инстаграме (однако там возможны были только варианты «да» и «нет»). Результаты показали, что 59% респондентов считают карантин необходимостью, оставшийся 41% — против.