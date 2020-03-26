В Геленджике выявили 17 человек, которые нарушили карантин после посещения других стран

26 марта в администрации Геленджика рассказали о том, что часть вернувшихся из других стран туристов не перешли в режим самоизоляции

Напомним, 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких граждан обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае, если это невозможно, человека должны направить в обсерватор. На Кубани создали 43 пункта обсервации.

На 26 марта в Геленджике успели проверить 176 человек из числа тех, кто должен находиться на самоизоляции. 17 из них нарушили режим карантина. Известно, что они прибыли из Турции, Греции, Украины, Индии, Франции, Польши и других стран.

Мэрия Геленджика опубликовала список улиц, на которых проживают нарушители:

улица Островского;

улица Прибойная;

улица Декабристов;

улица Грибоедова;

улица Гринченко;

улица Первомайская;

улица Маячная;

улица Тельмана;

улица Полевая;

улица Озерная;

улица переулок Березовый;

также три человека находятся в селе Архипо-Осиповка.

В своем инстаграме администрация города 25 марта уточнила, как проводится проверка. Сначала миграционная служба передает списки приехавших в Роспотребнадзор. После этого специальная рейдовая группа из сотрудников администрации и казаков начинает проверять, как эти лица соблюдают карантин. В случае несоблюдения на них составляют административные протоколы по ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению). Нарушителей ждет штраф, уточнили в мэрии.

Напомним, в середине марта стало известно, что главный внештатный инфекционист Ставрополья нарушила режим самоизоляции после поездки в Испанию. Женщина продолжила работать и проводить лекции в университете. После того, как у нее подтвердился коронавирус, на врача завели уголовное дело за халатность и сокрытие информации, которая создает опасность для жизни окружающих. 25 марта глава Ставропольского края рассказал, что инфекцию нашли у человека, который контактировал с инфекционистом.