В Геленджике выявили 17 человек, которые нарушили карантин после посещения других стран

Краснодарский край

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26 марта в администрации Геленджика рассказали о том, что часть вернувшихся из других стран туристов не перешли в режим самоизоляции

Напомним, 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких граждан обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае, если это невозможно, человека должны направить в обсерватор. На Кубани создали 43 пункта обсервации.

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На 26 марта в Геленджике успели проверить 176 человек из числа тех, кто должен находиться на самоизоляции. 17 из них нарушили режим карантина. Известно, что они прибыли из Турции, Греции, Украины, Индии, Франции, Польши и других стран.

Мэрия Геленджика опубликовала список улиц, на которых проживают нарушители:

  • улица Островского;
  • улица Прибойная;
  • улица Декабристов;
  • улица Грибоедова;
  • улица Гринченко;
  • улица Первомайская;
  • улица Маячная;
  • улица Тельмана;
  • улица Полевая;
  • улица Озерная;
  • улица переулок Березовый;
  • также три человека находятся в селе Архипо-Осиповка.

В своем инстаграме администрация города 25 марта уточнила, как проводится проверка. Сначала миграционная служба передает списки приехавших в Роспотребнадзор. После этого специальная рейдовая группа из сотрудников администрации и казаков начинает проверять, как эти лица соблюдают карантин. В случае несоблюдения на них составляют административные протоколы по ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению). Нарушителей ждет штраф, уточнили в мэрии.

Напомним, в середине марта стало известно, что главный внештатный инфекционист Ставрополья нарушила режим самоизоляции после поездки в Испанию. Женщина продолжила работать и проводить лекции в университете. После того, как у нее подтвердился коронавирус, на врача завели уголовное дело за халатность и сокрытие информации, которая создает опасность для жизни окружающих. 25 марта глава Ставропольского края рассказал, что инфекцию нашли у человека, который контактировал с инфекционистом.

Напомним, в России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом. В Краснодарском крае по-прежнему зафиксированы девять случаев заражения.

На момент выхода новости в мире заражены 474 тыс. человек, известно о 115 тыс. выздоровевших и 21,3 тыс. умерших.

Геленджик Здравоохранение Коронавирус

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