«Магнит» начал переводить работников на удаленную работу из-за коронавируса

Компания с 17 марта начала поэтапно переводить на удаленную работу сотрудников головного офиса в Краснодаре, а также часть персонала в регионах. Сейчас в главном краснодарском офисе работают 11 тыс. человек. Ожидается, что половина из них будут временно работать из дома — это те, кто может выполнять свой функционал дистанционно, уточнили 17 марта в пресс-службе ретейлера.

При этом в обязательном порядке на такой формат работы перейдут беременные сотрудницы и работники старше 50 лет. Никаких изменений в зарплате в связи с уходом на удаленную работу не будет, добавили в компании. Персоналу, который останется в офисе, рекомендовали ограничить перемещение по офису, а все встречи перевести в телефонный формат.