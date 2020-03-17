«Магнит» начал переводить работников на удаленную работу из-за коронавируса
С 17 марта розничная сеть «Магнит» приступила к переводу части персонала на дистанционный формат работы
Компания с 17 марта начала поэтапно переводить на удаленную работу сотрудников головного офиса в Краснодаре, а также часть персонала в регионах. Сейчас в главном краснодарском офисе работают 11 тыс. человек. Ожидается, что половина из них будут временно работать из дома — это те, кто может выполнять свой функционал дистанционно, уточнили 17 марта в пресс-службе ретейлера.
При этом в обязательном порядке на такой формат работы перейдут беременные сотрудницы и работники старше 50 лет. Никаких изменений в зарплате в связи с уходом на удаленную работу не будет, добавили в компании. Персоналу, который останется в офисе, рекомендовали ограничить перемещение по офису, а все встречи перевести в телефонный формат.
Также в «Магните» запретили посещать офисы посторонним лицам (кроме представителей подрядных организаций). В помещениях стали чаще делать уборку, дополнительно дезинфицируются ручки, устанавливают диспенсеры с антисептическими растворами.
Компания ввела запрет на поездки внутри страны (за исключением особых случаев) и рекомендовала сотрудникам отказаться от личных поездок. Работникам, которые недавно вернулись из зарубежной поездки, посоветовали самоизолироваться на две недели и оформить больничный лист. Работу в такой период будут оплачивать в соответствии с Трудовым кодексом РФ, добавили в пресс-службе.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Спустя два дня Юга.ру обратились в краснодарские офисы крупных российских и международных компаний, чтобы узнать у них о проводимых мерах безопасности в связи с распространением коронавируса.
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