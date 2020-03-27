За последние сутки в России умер еще один человек с коронавирусом

В России по состоянию на 27 марта общее количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось до трех

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России, к 27 марта в стране вирусом заболели 1 тыс. 36 человек, в Москве был зафиксирован еще один летальный случай .

Как сообщил московский департамент здравоохранения, накануне в столице скончалась 70-летняя пациентка , у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

«В течение пяти дней пациентка лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам. При поступлении в одну из городских больниц у пациентки 70 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Также пациентка в течение 20 лет страдала сахарным диабетом, имела терминальную почечную недостаточность (в течение двух лет женщина была на гемодиализе) и другие сопутствующие заболевания», — сообщается на сайте департамента.

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Юга.ру писали, что 25 марта в Москве умерли первые два пациента с COVID-19, пенсионеры 73 и 88 лет. Ранее, 19 марта, также сообщалось о смерти пациентки с коронавирусом. Изначально отмечалось, что женщина умерла из-за пневмонии на фоне сопутствующих болезней. Однако затем в штабе заявили, что причиной летального случая стал оторвавшийся тромб.

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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.