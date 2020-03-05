«Очень хорошая идея получилась». Путин рассказал, как придумал создать в Сочи центр «Сирус» и почему он так называется

В очередной серии интервью президента России, которая вышла 5 марта, Владимир Путин рассказал о талантливой молодежи и о том, как он придумал создать в Сочи образовательный центр «Сириус»

Напомним, центр «Сириус» был основан в 2015 году образовательным фондом «Талант и успех», его учредителем и председателем правления стал виолончелист Сергей Ролдугин. Ежемесячно в центр со всей России приезжают до 800 детей 10-17 лет. С 2018 года «Сириус» регулярно ведет интенсивное обучение студентов, включая своих выпускников.

В марте 2018 года президент уже рассказывал, как придумал «Сириус», а спустя несколько месяцев после этого стало известно, что на базе центра собираются открыть лицей, на проектирование которого выделено 74 млн рублей. Планируется, что образовательный комплекс, который будет включать школу, детский сад на 360 детей и бассейн со спортивным ядром, откроют в 2021 году.

В начале 2019 года Путин назвал сочинский «Сириус» созвездием талантов и пообещал открыть такие центры в регионах. Уже в феврале 2020-го в Адыгее открыли региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», работающий по модели «Сириуса». По образцу сочинского центра также планируется к 2021 году построить в Краснодаре школу-интернат для одаренных детей. Кроме того, аналог центра стали строить и в Усть-Лабинске.

В девятой серии спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент России рассказал, что после Олимпиады 2014 года в Сочи остались олимпийские объекты в Имеретинской долине, и он придумал, как их можно использовать.

«Сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь — использовать для детского спорта», — объяснил президент. Но позже он решил расширить систему подготовки и внедрить туда и физико-математическую программу, занятия музыкой и балетом.

«Да, да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег тоже: ничего у него не получится. На вопрос почему, он говорит: "Все начнется с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам"», — вспомнил Путин.

Он подчеркнул, что таких инцидентов в центре не происходит, потому что все относятся друг к другу с уважением.

Президент также рассказал, откуда взялось название для центра. «Это я, кстати, и название-то придумал сам. Сидел-сидел, думал, как назвать. Потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне — это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому так предложил назвать», — цитирует Путина RT.

Читайте также: Фонду Ролдугина безвозмездно передали пляж в Сочи

Глава государства подытожил, что «очень хорошая идея получилась» создать подобный центр. В будущем президент планирует создать на территории «Сириуса» современный университет и технопарк.

«Чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке. Закольцуем это все», — пояснил Путин.