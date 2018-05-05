В сочинском центре «Сириус» откроют математическую школу
На базе Всероссийского образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи построят школу с математическим уклоном
Об этом стало известно после встречи губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с главой «Сириуса» Еленой Шмелевой.
Новую школу на 1,1 тыс. мест построят к 2021 году на территории 6 га, где обустроят лаборатории, спортзалы, бассейны и мастерские. Ученики будут ходить на занятия и жить в специальных корпусах, передают «Известия».
В математической школе будут преподавать и проводить мастер-классы ведущие российские ученые.
Кроме того, на территории, отведенной для математический школы возведут детский сад на 350 мест.
Помимо этого, в 2018 году планируется завершить строительство общеобразовательной школы с инженерными классами. 45 детей, прошедших конкурсный отбор, будут изучать углубленную программу по математике, физике, биологии и информатике.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в «Сириус» доставили макет орбитального корабля «Буран». В апреле 2018-го стало известно, что образовательный центр получит элементы космической станции «Мир» и стендовый образец нового корабля «Федерация»
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