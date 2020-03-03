«Дай ей бог здоровья». Путин заявил о важности оппозиции в стране

3 марта вышла седьмая серия интервью президента Владимира Путина, в которой он признался, что с восторгом смотрит на волонтеров, пожелал здоровья оппозиции и объяснил, зачем нужен закон об иноагентах

В очередном выпуске спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко спросил президента: Ппочему с активной частью общества государство предпочитает общаться с помощью дубинок?».

Путин заявил, что это неправда, и что активная часть общества — это не только так называемая несистемная оппозиция, которая нарушает действующий закон, но и волонтеры. Он признался, что смотрит на волонтеров «с восторгом, прямо со слезами на глазах».

Российский лидер также добавил, что «очень хорошо», что есть оппозиция.

«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны», — сказал президент.

По его словам, проблема оппозиции в том, что она не соблюдает закон, а это может привести к тому, что на улицах начнут жечь машины. И если власть не будет реагировать, то «будут жечь, будут бить витрины».

«Вы хотите выразить свою точку зрения, свое мнение — хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте», — предложил президент.

Он рассказал, что в ряде заграничных стран за несанкционированные акции «пятерочка ломится или десяточка» [могут лишить свободы на 5-10 лет — Юга.ру], а в России такого нет. Журналист напомнил президенту, что некоторых российских активистов приговорили к трем годам лишения свободы.

«Трешечка — это меньше, чем десяточка», — рассудил Путин.

Кроме того, президент прокомментировал закон об иностранных агентах.

15 ноября 2017 года Госдума приняла закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. После получения такого статуса на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, которые сейчас действуют в отношении некоммерческих организаций — иноагентов, в том числе им будет грозить соответствующая ответственность за нарушение законодательства. В декабре того же года Минюст включил в реестр иноагентов девять СМИ. 2 декабря 2019 года Путин подписал закон о физлицах-иноагентах. Таковыми могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. 5 декабря Госдума определилась с тем, какие штрафы будут платить иноагенты.

«Ну это разве мы придумали статус иноагента? С 37-го или с 38-го года в США действует этот закон, до сих пор применяется», — сказал Путин. По его словам, цель этого закона в том, чтобы «оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне, никакой другой цели нет». Он напомнил, что организации, получившие статус иностранного агента, имеют право работать в России.

«Только, если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего. Здесь ничего нет такого, что противоречит международной практике», — процитировал Путина RT.