Владимир Путин рассказал о том, как придумал образовательный центр «Сириус» в Сочи

В фильме Андрея Кондрашова президент России рассказал, как решил создать «Сириус», когда обдумывал, какую пользу можно извлечь из наследия Олимпиады в Сочи

«Первое, что пришло в голову, — это создать на базе этих объектов базу подготовки для начинающих спортсменов одаренных. А потом я подумал, а почему только спортсменов? И вспомнил физико-математические и прочие спецализированные школы, художественные, музыкальные училища. Так возникла идея именно учащихся этих школ сюда привлекать. Создать им дополнительные хорошие условия для развития», — сказал Владимир Путин.

Вторая часть фильма пресс-секретаря избирательного штаба самовыдвиженца на выборах президента России Владимира Путина, журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова, была опубликована на странице телеведущего Дмитрия Киселева в «Одноклассниках». Первая также распространялась через соцсети.

В фильме сообщили, что подобные образовательные центры будут открываться в других регионах страны под тем же названием. По словам Владимира Путина, самый первый, сочинский «Сириус» не просто продолжит работу, но и будет расширяться.

Владимир Путин: «Сейчас идет конкуренция за умы. У нас в 90-х — начале 2000-х гг. очень многие талантливые люди выехали за рубеж, потому что здесь они не видели перспектив своего трудоустройства и применения своим талантам. Но мы работаем над этим, условия созданы, у меня еще одна мысль есть. Вы знаете, мы же отдали им помещения бывшего медиацентра. Здесь, по-моему, две или три Красных площади по величине. Вы представляете, какое огромное помещение. Мы, кстати, сделаем там театр полноценный. Прежде всего для ребят, которые занимаются музыкой и в «Сириусе», но и для публики со стороны тоже. Я очень хочу, чтобы здесь разместились действующие, живые, высококлассные, мирового уровня лаборатории, чтобы дети, которые здесь, в «Сириусе», учатся и будут учиться, чтобы они были причастны к живой высококлассной науке. И мы это обязательно сделаем».

В этом же фильме верховный главнокомандующий рассказал о марсианской миссии российских военно-космических войск.

Как сообщали Юга.ру, в первой части фильма «Путин» президент России рассказал о решении сбить пассажирский лайнер, который угрожал открытию Олимпиады в Сочи.

Центр «Сириус» был открыт образовательным фондом «Талант и успех», учрежденным деятелями науки, спорта и искусства. Задача центра — выявлять в регионах самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, а также распространять лучшие практики работы с талантами.