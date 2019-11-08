Медведев придал «Сириусу» статус «научной долины». Фонд Родулгина получит 163 земельных участка в Сочи

Так, центр займется созданием роботизированных систем, систем, обрабатывающих большие объемы данных. Среди других направлений работы — машинное обучение, искусственный интеллект, генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, исследования в области педагогических и когнитивных наук и исследования в области математики.

Документом определяются научные направления для «Сириуса» и передаются центру земли и здания в Сочи.

«Сириус» получит 163 земельных участка в Сочи и восемь нежилых зданий — склад и трансформаторные подстанции. Общая площадь земельных участков превышает 80 гектаров.

Статус инновационного научно-технологического центра в России имеет также «Долина МГУ».

Обеспечивать функционирование центра будет образовательный фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин — человек из близкого окружения Владимира Путина, по инициативе которого был создан «Сириус». Имя Родулгина фигурировало в «Панамском архиве» в качестве владельца офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов.