Медведев придал «Сириусу» статус «научной долины». Фонд Родулгина получит 163 земельных участка в Сочи
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус»
Документом определяются научные направления для «Сириуса» и передаются центру земли и здания в Сочи.
Так, центр займется созданием роботизированных систем, систем, обрабатывающих большие объемы данных. Среди других направлений работы — машинное обучение, искусственный интеллект, генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, исследования в области педагогических и когнитивных наук и исследования в области математики.
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«Сириус» получит 163 земельных участка в Сочи и восемь нежилых зданий — склад и трансформаторные подстанции. Общая площадь земельных участков превышает 80 гектаров.
Статус инновационного научно-технологического центра в России имеет также «Долина МГУ».
Обеспечивать функционирование центра будет образовательный фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин — человек из близкого окружения Владимира Путина, по инициативе которого был создан «Сириус». Имя Родулгина фигурировало в «Панамском архиве» в качестве владельца офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов.
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