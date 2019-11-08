Медведев придал «Сириусу» статус «научной долины». Фонд Родулгина получит 163 земельных участка в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус»

Документом определяются научные направления для «Сириуса» и передаются центру земли и здания в Сочи.

Так, центр займется созданием роботизированных систем, систем, обрабатывающих большие объемы данных. Среди других направлений работы — машинное обучение, искусственный интеллект, генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, исследования в области педагогических и когнитивных наук и исследования в области математики.

Читайте также:

«Сириус» получит 163 земельных участка в Сочи и восемь нежилых зданий — склад и трансформаторные подстанции. Общая площадь земельных участков превышает 80 гектаров.

Статус инновационного научно-технологического центра в России имеет также «Долина МГУ».

Обеспечивать функционирование центра будет образовательный фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин — человек из близкого окружения Владимира Путина, по инициативе которого был создан «Сириус». Имя Родулгина фигурировало в «Панамском архиве» в качестве владельца офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов.

Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Калининградца четыре года преследуют приставы из-за долга полного тезки из Краснодара
Медведев придал «Сириусу» статус «научной долины». Фонд Родулгина получит 163 земельных участка в Сочи
В Сочи «семерка» сбила пенсионера на электровелосипеде
Против чиновников минсельхоза Кубани завели еще одно дело
В Сочи полицейский, который насмерть сбил девочку, получил три года колонии-поселения
В Краснодаре суд прекратил дело против юриста за участие в нежелательной организации

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как работает крупнейший на Кубани металлургический завод

Статьи

«У меня нет аттестата раввина — есть диплом химика»

Интервью с главой еврейской общины Краснодара

Мнения

«Турками горожан уже не удивишь, подайте нам "Реалы" с "Бавариями"»

Артур Каратай о матче «Краснодара» против «Трабзонспора»

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале