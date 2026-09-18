В Краснодаре без осадков, на море — ветер и грозы: какая погода будет на Кубани в выходные?

В выходные в Краснодарском крае сохранится теплая погода, но местами пройдут грозовые дожди, а под Новороссийском усилится ветер

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в предстоящие субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, на Кубани сохранится высокая температура, однако погода будет нестабильной. В регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью и утром в крае возможен туман, а ветер усилится до 12–14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит 12–17 °C, а днем столбики термометров поднимутся до 21–26 °C. В горных районах ночью похолодает до 8–13 °C, днем ожидается не выше 10–15 °C.