Больше 100 тыс. рублей за канализацию: жители «Немецкой деревни» в Краснодаре пожаловались Бастрыкину на «Водоканал»

Жители микрорайона «Немецкая деревня» записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за многотысячных счетов от «Водоканала» за водоотведение

18 сентября жители краснодарского микрорайона «Немецкая деревня» сообщили Юга.ру, что записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Собственники более 350 квартир столкнулись с претензиями от «Водоканала». По их словам, ресурсная организация обвинила горожан в «самовольном пользовании водоотведением» и выставила счета более 100 тыс. рублей на квартиру за расчетный период в несколько дней. В случае неуплаты жителям угрожают судами и отключением услуги. «Часть собственников испугалась и уже оплатила предъявленные суммы. Среди них есть пенсионеры, которые согласились на рассрочку и теперь отдают часть своей пенсии», — рассказали краснодарцы.

Собственники отмечают, что покупали готовое жилье у застройщика, годами исправно платили за коммунальные услуги и безуспешно пытались оформить отношения с поставщиком напрямую.

«Наши дома законно построены и введены в эксплуатацию с действующей системой канализации. Некоторые из них заселены уже более семи лет. Жители пытались открывать лицевые счета, однако «Краснодар Водоканал» письменно отвечал, что его сетей по данным адресам нет, или годами оставлял заявления без рассмотрения», — заявили авторы обращения.

Жильцы также упомянули прецедент: в 2024 году Верховный суд РФ в деле с участием «Краснодар Водоканала» указывал, что расчет по пропускной способности трубы нельзя применять автоматически, а отказ от показаний счетчиков должен иметь законные основания.

Краснодарцы рассказали, что обращались к властям региона и в правоохранительные органы, однако вместо реальной проверки столкнулись с формальными ответами и бездействием.

«Мы просим вас взять эту ситуацию на личный контроль. Просим поручить провести полноценную проверку действий «Водоканала», а также дать оценку бездействию должностных лиц администрации и правоохранительных органов. Просим не позволить сделать жителей виновными в последствиях чужой неразберихи», — резюмировали горожане.

Официальных комментариев от «Краснодар Водоканала» по поводу сложившейся ситуации пока не поступало.