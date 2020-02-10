В Адыгее открыли центр одаренных детей по модели «Сириуса»

«Полярис-Адыгея» действует на базе инфраструктуры Адыгейского госуниверситета, а также Майкопского технологического университета. Его создали в рамках реализации нацпроекта «Образование» и направили на эти цели более 227 млн рублей. Соглашение о сотрудничестве по созданию центра подписали в ноябре 2018 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех», который обеспечивает функционирование «Сириуса», Елена Шмелева. Оба они приняли участие в официальной церемонии открытия «Полярис-Адыгея».

В центре создали 17 лабораторий по направлениям науки, культуры и спорта. Сейчас здесь уже проводятся интенсивные образовательные программы и проходит зимняя школа. Она объединила 50 детей для работы над проектами в различных научных направлениях.

«"Полярис-Адыгея" — это та самая образовательная среда, которая даст региону толчок в развитии. Важно только обеспечить для детей равную доступность к этим ресурсам и стопроцентную загрузку всего учебного оборудования. Уверена, что сформированная в Адыгее команда сумеет это сделать. Мы со своей стороны готовы помогать республике, привлекая к работе индустриальных партнеров "Сириуса"», — отметила Шмелева.