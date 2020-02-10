В Адыгее открыли центр одаренных детей по модели «Сириуса»
В Адыгее 10 февраля открыли региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», работающий по модели сочинского образовательного центра «Сириус»
«Полярис-Адыгея» действует на базе инфраструктуры Адыгейского госуниверситета, а также Майкопского технологического университета. Его создали в рамках реализации нацпроекта «Образование» и направили на эти цели более 227 млн рублей. Соглашение о сотрудничестве по созданию центра подписали в ноябре 2018 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех», который обеспечивает функционирование «Сириуса», Елена Шмелева. Оба они приняли участие в официальной церемонии открытия «Полярис-Адыгея».
В центре создали 17 лабораторий по направлениям науки, культуры и спорта. Сейчас здесь уже проводятся интенсивные образовательные программы и проходит зимняя школа. Она объединила 50 детей для работы над проектами в различных научных направлениях.
«"Полярис-Адыгея" — это та самая образовательная среда, которая даст региону толчок в развитии. Важно только обеспечить для детей равную доступность к этим ресурсам и стопроцентную загрузку всего учебного оборудования. Уверена, что сформированная в Адыгее команда сумеет это сделать. Мы со своей стороны готовы помогать республике, привлекая к работе индустриальных партнеров "Сириуса"», — отметила Шмелева.
Глава республики поблагодарил ее за поддержку в реализации проекта и отметил, что созданию центра поспособствовали собственные наработки региона и налаженная система работы с «Сириусом». По его словам, хорошей основой в деятельности центра также стал опыт Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ), методики которой использовались с самого начала создания «Сириуса».
Ректор Адыгейского госуниверситета Дауд Мамий добавил, что в Адыгее есть пул успешных выпускников РЕМШ, которые сегодня учатся в ведущих вузах страны. В свободное время они, отметил Дамий, участвуют в подготовке школьников Адыгеи ко всероссийским олимпиадам.
Читайте также:
«Важно показывать школьникам истории успеха таких ребят. Привлекать их к разработке и реализации образовательных программ регионального центра. Нужно эффективно использовать все собственные и предлагаемые федеральным центром инструменты для раннего выявления талантов и дальнейшего их сопровождения», — подчеркнул Кумпилов.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.