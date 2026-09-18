Творчество Баха и французская классика: в Краснодаре пройдет фестиваль органной музыки
В Краснодаре с 4 по 31 октября пройдут пять концертов в рамках фестиваля органной музыки (0+)
Пресс-служба творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что в Краснодаре с 4 по 31 октября пройдет фестиваль органной музыки.
В программе пять концертов и встреч с ведущими органистами России. Гости услышат произведения французской классики. На некоторых концертах музыканты будут играть не только на органе, но и на рояле.
Программа и расписание:
4 октября в 17:00 выступит органист и лауреат международных конкурсов Тарас Багинец из Екатеринбурга. Он исполнит произведения Иоганна Баха, Феликса Мендельсона, Макса Регера и Ференца Листа.
10 октября в 17:00 сыграет заслуженный артист России Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга. В программе прозвучит музыка дворцов и соборов королевской Франции: органные сочинения Луи Маршана, Франсуа Куперена, Николя де Гриньи, Луи Николя Клерамбо и Иоганна Баха.
Инструмент романтического типа:
17 октября в 17:00 выступит лауреат премии «Органист года» Аида Глухова. Она представит программу «Звуки вечности», в которой прозвучит творчество Иоганна Баха, Луи Вьерна, Камиля Сен-Санса и Шарля-Мари Видора.
24 октября в 17:00 программу «Приношение собору Парижской Богоматери» исполнят органистка Людмила Голуб и пианистка Валерия Анфиногенова.
31 октября в 17:00 закроет фестиваль краснодарский музыкант Михаил Павалий. Он сыграет классику органного репертуара.
Мероприятия пройдут в Муниципальном концертном зале. Стоимость билета — от 550 рублей на одно выступление. Подробности можно узнать у организаторов.
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