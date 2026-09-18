Творчество Баха и французская классика: в Краснодаре пройдет фестиваль органной музыки

В Краснодаре с 4 по 31 октября пройдут пять концертов в рамках фестиваля органной музыки (0+)

Пресс-служба творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что в Краснодаре с 4 по 31 октября пройдет фестиваль органной музыки.

В программе пять концертов и встреч с ведущими органистами России. Гости услышат произведения французской классики. На некоторых концертах музыканты будут играть не только на органе, но и на рояле.

Программа и расписание:

4 октября в 17:00 выступит органист и лауреат международных конкурсов Тарас Багинец из Екатеринбурга. Он исполнит произведения Иоганна Баха, Феликса Мендельсона, Макса Регера и Ференца Листа.

10 октября в 17:00 сыграет заслуженный артист России Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга. В программе прозвучит музыка дворцов и соборов королевской Франции: органные сочинения Луи Маршана, Франсуа Куперена, Николя де Гриньи, Луи Николя Клерамбо и Иоганна Баха.