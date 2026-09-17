Рейды ОМОНа, гонка зарплат и сдвиг сроков. Как стройки Краснодарского края справляются с запретом на мигрантов

Сегодня на Кубани действует полный запрет на привлечение мигрантов с патентами, который охватил все сферы региональной экономики, в том числе и строительство.

По просьбе Юга.ру журналист Ростислав Карабут проверил, как эти ограничения выглядят не в постановлениях, а на стройках Краснодара.

Ограничения на работу иностранцев по патентам в Краснодарском крае вводились поэтапно. В 2022–2023 годах они касались только пассажирских перевозок, доставки, торговли и общепита. В январе 2024 года губернатор региона расширил перечень до 85 видов деятельности, сделав исключение лишь для строительства.



В конце 2024 года Вениамин Кондратьев распространил запрет на всю экономику региона, но дал строительной отрасли время на адаптацию. Для большинства строительных компаний переходный период действовал до 1 июля 2025 года, а для возведения крупных инвестиционных и социально значимых объектов отсрочку продлили до 1 марта 2026 года.



На сегодняшний день все переходные периоды исчерпаны — на территории Кубани действует полный запрет на привлечение мигрантов с патентами в любые сферы бизнеса, включая все виды строительства.



Ограничения на привлечение иностранцев по трудовым патентам охватывают большую часть страны: по подсчетам РБК, такие запреты действуют уже в 53 российских регионах, хотя перечни закрытых отраслей везде различаются. Помимо региональных барьеров, с 2026 года вступил в силу и общефедеральный лимит: допустимая доля иностранных сотрудников в строительной отрасли была урезана с прежних 80% до 50% от общей численности штата (за исключением отдельных субъектов с индивидуальными квотами).



При этом региональные власти вводят и собственные точечные фильтры в строительном комплексе: в Якутии иностранцам с патентами запрещено проектировать, сносить и разбирать здания, в Курганской области — разрабатывать проекты и прокладывать инженерные коммуникации, а в Тверской — возводить гидротехнические сооружения. В то же время ключевые строительные рынки страны, включая Москву и Санкт-Петербург, принципиально не вводят запретов для девелопмента, поэтому решение Краснодарского края полностью закрыть стройплощадки для «патентников» превратило Кубань в полигон для экономического эксперимента.

Визиты силовиков и нехватка рук

Чтобы картина получилась максимально непредвзятой, я общался с людьми «в полях» на условиях анонимности. В мою выборку попали самые разные объекты: от стройплощадок одного из крупнейших федеральных девелоперов до локальных жилых комплексов и сектора частных коттеджей. Меня интересовали три вещи: начался ли на объектах кадровый голод, как часто наведываются силовики с проверками и грозит ли теперь рынку срыв сроков сдачи.

Несколько собеседников независимо друг от друга подтвердили: иностранцев, оформленных по патентам, на их объектах больше нет. Однако предрекаемого коллапса не случилось — башенные краны продолжают работать, а подрядчики прямо сейчас на ходу перестраивают процессы, пытаясь восполнить острую нехватку рабочих рук.

Один из сотрудников подрядной организации, занятой на монолитных работах, рассказал, что после введения ограничений людей на стройке стало заметно меньше. По его словам, проверки миграционного законодательства на объектах тоже стали заметнее.

«Стало меньше рабочих рук после запрета, сроки стали сдвигаться от назначенных, но как-то все держатся на плаву. Приезжает миграционная служба, все те, кто без патентов и документов, «крутятся» сотрудниками ОМОНа. Так, человек пятнадцать забрали после рейда — тех, у кого документов с собой не было. Ловили вообще всех подряд. А там, в отделе, уже пошли разборки, кто легально в стране находится, а кто нет», — рассказал собеседник.

Он в то же время подчеркнул, что сама отрасль продолжает работать: «Стройка не останавливается никогда, всегда идет полным ходом. Стройка — это отдельное государство».