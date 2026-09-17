Рейды ОМОНа, гонка зарплат и сдвиг сроков. Как стройки Краснодарского края справляются с запретом на мигрантов
Сегодня на Кубани действует полный запрет на привлечение мигрантов с патентами, который охватил все сферы региональной экономики, в том числе и строительство.
По просьбе Юга.ру журналист Ростислав Карабут проверил, как эти ограничения выглядят не в постановлениях, а на стройках Краснодара.
Ограничения на работу иностранцев по патентам в Краснодарском крае вводились поэтапно. В 2022–2023 годах они касались только пассажирских перевозок, доставки, торговли и общепита. В январе 2024 года губернатор региона расширил перечень до 85 видов деятельности, сделав исключение лишь для строительства.
В конце 2024 года Вениамин Кондратьев распространил запрет на всю экономику региона, но дал строительной отрасли время на адаптацию. Для большинства строительных компаний переходный период действовал до 1 июля 2025 года, а для возведения крупных инвестиционных и социально значимых объектов отсрочку продлили до 1 марта 2026 года.
На сегодняшний день все переходные периоды исчерпаны — на территории Кубани действует полный запрет на привлечение мигрантов с патентами в любые сферы бизнеса, включая все виды строительства.
Ограничения на привлечение иностранцев по трудовым патентам охватывают большую часть страны: по подсчетам РБК, такие запреты действуют уже в 53 российских регионах, хотя перечни закрытых отраслей везде различаются. Помимо региональных барьеров, с 2026 года вступил в силу и общефедеральный лимит: допустимая доля иностранных сотрудников в строительной отрасли была урезана с прежних 80% до 50% от общей численности штата (за исключением отдельных субъектов с индивидуальными квотами).
При этом региональные власти вводят и собственные точечные фильтры в строительном комплексе: в Якутии иностранцам с патентами запрещено проектировать, сносить и разбирать здания, в Курганской области — разрабатывать проекты и прокладывать инженерные коммуникации, а в Тверской — возводить гидротехнические сооружения. В то же время ключевые строительные рынки страны, включая Москву и Санкт-Петербург, принципиально не вводят запретов для девелопмента, поэтому решение Краснодарского края полностью закрыть стройплощадки для «патентников» превратило Кубань в полигон для экономического эксперимента.
Визиты силовиков и нехватка рук
Чтобы картина получилась максимально непредвзятой, я общался с людьми «в полях» на условиях анонимности. В мою выборку попали самые разные объекты: от стройплощадок одного из крупнейших федеральных девелоперов до локальных жилых комплексов и сектора частных коттеджей. Меня интересовали три вещи: начался ли на объектах кадровый голод, как часто наведываются силовики с проверками и грозит ли теперь рынку срыв сроков сдачи.
Несколько собеседников независимо друг от друга подтвердили: иностранцев, оформленных по патентам, на их объектах больше нет. Однако предрекаемого коллапса не случилось — башенные краны продолжают работать, а подрядчики прямо сейчас на ходу перестраивают процессы, пытаясь восполнить острую нехватку рабочих рук.
Один из сотрудников подрядной организации, занятой на монолитных работах, рассказал, что после введения ограничений людей на стройке стало заметно меньше. По его словам, проверки миграционного законодательства на объектах тоже стали заметнее.
«Стало меньше рабочих рук после запрета, сроки стали сдвигаться от назначенных, но как-то все держатся на плаву. Приезжает миграционная служба, все те, кто без патентов и документов, «крутятся» сотрудниками ОМОНа. Так, человек пятнадцать забрали после рейда — тех, у кого документов с собой не было. Ловили вообще всех подряд. А там, в отделе, уже пошли разборки, кто легально в стране находится, а кто нет», — рассказал собеседник.
Он в то же время подчеркнул, что сама отрасль продолжает работать: «Стройка не останавливается никогда, всегда идет полным ходом. Стройка — это отдельное государство».
Другой специалист рассказал, что на его объекте мигрантов также нет: «У нас мигрантов нет, но на многих объектах они, как говорят, остались. Без них стройки не идут. Они получают мало и работают нормально. Благодаря им Краснодар построился».
Информация о том, что на отдельных объектах остаются иностранцы, пока базируется лишь на словах собеседников и требует официального подтверждения. Редакция Юга.ру направила запрос в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и попросила сообщить, сколько проверок провели на строительных объектах в 2026 году, сколько нарушений миграционного законодательства выявили и сколько работодателей и иностранных граждан привлекли к ответственности. На момент публикации редакция ожидает ответа ведомства.
Кого именно касается запрет
При этом говорить просто о «запрете на работу мигрантов» не совсем корректно. Ограничение касается конкретной категории иностранных работников — тех, кто работает по патенту.
Патент нужен ряду иностранцев, прибывающих в безвизовом режиме, для легальной работы по найму. При этом граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана — вправе работать в России без получения патента и других разрешительных документов на трудовую деятельность.
Поэтому отсутствие «патентников» на стройке не обязательно означает полное отсутствие иностранных рабочих: компания может, например, нанимать граждан государств ЕАЭС. Именно поэтому в случае с нынешним запретом важно разделять понятия «иностранные граждане» и «иностранные граждане, работающие по патенту».
Дефицит кадров и гонка зарплат
На самих стройках последствия ограничения собеседники описывают прежде всего через нехватку людей. По словам одного из работников подрядной организации, после ухода части иностранных работников сроки по некоторым работам начали сдвигаться.
Данные рынка труда косвенно подтверждают наличие кадрового дефицита. По оценке Дмитрия Черномазова, руководителя проектов практики «Инжиниринг» Strategy Partners, в первом квартале 2026 года работодатели разместили более 113 тысяч вакансий в сфере «Строительство и недвижимость», а медианная предлагаемая зарплата в отрасли превысила 123 тыс. рублей. Наиболее заметно росли зарплаты по рабочим строительным профессиям.
Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата по всей выборке вакансий на Кубани в первом полугодии 2026 года выросла на 11% и достигла 77,9 тыс. рублей. По мнению эксперта, это свидетельствует о дефиците рабочих кадров в строительстве.
Получается, одно из главных экономических последствий запрета пока проявляется не в остановке строек, а в перераспределении расходов: компаниям приходится конкурировать за рабочую силу и предлагать более высокую оплату.
«Рабочая сила стала дороже, а поиск сотрудников — сложнее», — говорит Черномазов.
При этом на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил:
«Сегодня Краснодарский край может сам обеспечить свои потребности в рабочей силе. Наши строительные колледжи и техникумы ежегодно выпускают тысячи студентов, но лишь немногие шли работать по специальности. А нам важно поддержать наших молодых специалистов рабочими местами и достойной зарплатой. Благодаря запрету удалось отрегулировать этот момент, и 80 процентов выпускников этого года [2025] уже трудоустроены».
Из слов губернатора неясно, сколько именно выпускников вошло в выборку и что в данном случае считается трудоустройством — работа по полученной специальности, любое официальное место работы или, например, временная занятость, — и каким образом установлено, что выпускники устроились именно благодаря введенному запрету.
Отразится ли уход мигрантов на стоимости квартир
Логичным следствием роста затрат застройщиков кажется увеличение стоимости квартир. Однако прямо связать динамику цен на жилье с запретом на «патентников» пока нельзя.
По данным, которые приводит Черномазов, средняя цена проданного квадратного метра на первичном рынке Краснодарского края к октябрю 2025 года составляла 137,7 тыс. рублей — на 5,7% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года показатель достиг 140,9 тыс. рублей.
Однако на цену жилья одновременно влияют стоимость проектного финансирования, ипотечный спрос, стоимость земли, материалов, структура предложения и степень готовности объектов. Поэтому, говорит эксперт, оснований связывать изменение стоимости квадратного метра преимущественно с ограничениями на привлечение иностранных работников нет.
Иными словами, повышение стоимости труда на стройке еще не означает автоматического подорожания квартиры на ту же величину.
Читайте также:
Еще один аргумент в пользу ограничения иностранной рабочей силы — возможный переход части работников в официальный сектор и увеличение налоговых поступлений. Но и здесь пока недостаточно данных, чтобы делать однозначные выводы.
Черномазов отмечает, что в 2024 году иностранцы, работавшие по патентам в различных отраслях Краснодарского края, перечислили в региональный бюджет 3,9 млрд рублей НДФЛ. Вместе с тем открытой статистики, которая позволяла бы отдельно оценить изменение налоговых поступлений именно от строительной отрасли после введения запрета, сейчас нет.
По данным УФНС, поступления НДФЛ в Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года выросли на 13%. Однако связывать этот рост именно с ограничением на работу «патентников» нельзя: налоговые поступления зависят от общего изменения уровня заработных плат и других факторов.
«Убедительных данных, позволяющих говорить о массовом выводе заработных плат из тени вследствие введенных ограничений, пока нет», — считает Черномазов.
Часть недополученных налогов теоретически может компенсироваться за счет официального трудоустройства российских работников и граждан стран ЕАЭС. Но отраслевой статистики, которая позволила бы посчитать такой эффект отдельно для строительства, нет.
Редакция Юга.ру предложила нескольким крупным строительным компаниям рассказать, как запрет на «патентников» отразился на подборе кадров, себестоимости процессов и сроках работ. Все девелоперы воздержались от комментариев; один из них пояснил отказ «какими-то чувствительными моментами, которые пока не комментируем».
Промежуточные итоги
Таким образом, месяцы действия ограничений дают неоднозначную картину. Пока нет оснований утверждать, что запрет привел к резкому подорожанию жилья или дал региону заметный дополнительный налоговый эффект. Публичной статистики, позволяющей оценить производительность, сроки строительства, фонд оплаты труда и налоговые поступления именно в связи с заменой работников по патентам, недостаточно.
Открытым вопросом остается, насколько успешно строительный рынок сможет заменить ушедшую рабочую силу и во что это обойдется компаниям, работникам и покупателям жилья.
По мнению Черномазова, делать окончательные выводы об экономической эффективности ограничения пока рано. Более объективно оценить его последствия можно будет после завершения 2026 года, когда жилищное и нежилищное строительство полностью адаптируется к новым правилам. Но на уровне отдельных строек эффект уже виден: органы власти проводят регулярные рейды, «патентников» не стало или их количество значительно уменьшилось, а работодателям приходится искать им замену.