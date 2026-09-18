Море еще теплое? Узнали, где в Краснодарском крае комфортно купаться в сентябре 

Краснодарский край

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  • Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой
    Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном и Азовском морях

18 сентября Краснодарский гидрометцентр опубликовал данные о температуре воды на курортах края. По сравнению с показателями, которые были в начале месяца, моря стали холоднее на 2–3 °C. 

На Черноморском побережье вода теплее всего в Геленджике, Туапсе и Сочи — 24 °C. В Новороссийске, Анапе и Тамани температура составляет 23 °C. 

Осень на Кубань пока не придет:

Азовское море — в Приморско-Ахтарске, станице Должанской и Ейске — холоднее. Температура воды составляет 22 °C. 

Как писали Юга.ру, до 19 сентября в Сочи и Сириусе действует штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Новороссийск Погода Приморско-Ахтарский район Сочи Тамань Туапсинский район Черное море

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