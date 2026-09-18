Море еще теплое? Узнали, где в Краснодарском крае комфортно купаться в сентябре
Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном и Азовском морях
18 сентября Краснодарский гидрометцентр опубликовал данные о температуре воды на курортах края. По сравнению с показателями, которые были в начале месяца, моря стали холоднее на 2–3 °C.
На Черноморском побережье вода теплее всего в Геленджике, Туапсе и Сочи — 24 °C. В Новороссийске, Анапе и Тамани температура составляет 23 °C.
Осень на Кубань пока не придет:
Азовское море — в Приморско-Ахтарске, станице Должанской и Ейске — холоднее. Температура воды составляет 22 °C.
Как писали Юга.ру, до 19 сентября в Сочи и Сириусе действует штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем.
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