Фонду Ролдугина безвозмездно передали пляж в Сочи
Заксобрание Краснодарского края 26 марта согласилось передать участок пляжа в Сочи фонду «Талант и успех»
Депутаты проголосовали за предоставление 435 метров пляжа общего доступа в Имеретинской низменности в безвозмездное пользование фонду на пять лет. Это значит, что договор заключили без проведения торгов.
В сопроводительной записке к постановлению сказано, что передача госимущества Краснодарского края «не повлечет за собой изменения целевого назначения передаваемого имущества и не потребует дополнительных расходов из краевого бюджета».
В собственности Краснодарского края находится олимпийский объект — инженерная защита Имеретинской низменности, включая берегоукрепление протяженностью 3,6 км. В декабре 2014 года госкорпорация «Олимпстрой» передала объект региону, сообщил 28 марта «Интерфакс».
Виолончелист Сергей Ролдугин — председатель правления и учредитель фонда «Талант и успех». Фонд запустили в 2014 году, а летом 2015 года он открыл на базе олимпийских объектов Сочи детский образовательный центр «Сириус». Председатель попечительского совета центра — президент России Владимир Путин.
По данным РБК, в феврале 2019 года «Талант и успех» получил лицензию на продажу алкоголя. В фонде журналистам объяснили, что лицензия нужна для торговли алкоголем в лобби-барах отелей, которые фонду передали в декабре 2018 года.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2016 года Законодательное собрание Краснодарского края передало фонду «Талант и успех» 320 метров олимпийского пляжа в Имеретинской низменности между реками Мзымта и Псоу. Постановление будет действовать до 1 мая 2020 года.
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