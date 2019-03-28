Фонду Ролдугина безвозмездно передали пляж в Сочи

Заксобрание Краснодарского края 26 марта согласилось передать участок пляжа в Сочи фонду «Талант и успех»

Депутаты проголосовали за предоставление 435 метров пляжа общего доступа в Имеретинской низменности в безвозмездное пользование фонду на пять лет. Это значит, что договор заключили без проведения торгов.

В сопроводительной записке к постановлению сказано, что передача госимущества Краснодарского края «не повлечет за собой изменения целевого назначения передаваемого имущества и не потребует дополнительных расходов из краевого бюджета».