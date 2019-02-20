Путин назвал сочинский «Сириус» созвездием талантов и пообещал открыть такие центры в регионах
Президент России Владимир Путин 20 февраля заявил, что в регионах появятся научно-образовательные центры по подобию сочинского «Сириуса»
Во время послания Федеральному собранию президент рассказал, что в регионах создают центры, совмещающие все возможности образования, науки и бизнеса. В России нужны специалисты, способные работать на передовых производствах. Для этого необходимо внедрять обновленные учебные программы на всех уровнях образования. Он призвал к 2022 году обеспечить переоснащение мастерских в колледжах и училищах.
«Настоящим созвездием талантов становится сочинский "Сириус". Ожидалось, что к 2024 году аналогичные центры появятся и в других регионах. Но сделать это удастся на два года раньше», — сказал глава государства.
Президент выразил надежду, что компании и деловые сообщества будут присоединяться к образовательным проектам.
«Талант и энергия молодежи — в числе стратегических преимуществ России. Наши проекты создаются для того, чтобы молодежь пользовалась возможностями и приносила пользу своей стране. Хочу обратиться к молодежи: дерзайте», — добавил Путин.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году центр «Сириус» открыл образовательный фонд «Талант и успех», учрежденный деятелями науки, спорта и искусства. Центр выявляет в регионах самых результативных школьников, развивать и поддерживает их.
Планируется, что на базе «Сириуса» откроют лицей с математическим уклоном. В августе 2018 года правительство РФ выделило 74 млн рублей на разработку проекта школы.
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