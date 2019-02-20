Путин назвал сочинский «Сириус» созвездием талантов и пообещал открыть такие центры в регионах

Президент России Владимир Путин 20 февраля заявил, что в регионах появятся научно-образовательные центры по подобию сочинского «Сириуса»

Во время послания Федеральному собранию президент рассказал, что в регионах создают центры, совмещающие все возможности образования, науки и бизнеса. В России нужны специалисты, способные работать на передовых производствах. Для этого необходимо внедрять обновленные учебные программы на всех уровнях образования. Он призвал к 2022 году обеспечить переоснащение мастерских в колледжах и училищах.

«Настоящим созвездием талантов становится сочинский "Сириус". Ожидалось, что к 2024 году аналогичные центры появятся и в других регионах. Но сделать это удастся на два года раньше», — сказал глава государства.

Президент выразил надежду, что компании и деловые сообщества будут присоединяться к образовательным проектам.

«Талант и энергия молодежи — в числе стратегических преимуществ России. Наши проекты создаются для того, чтобы молодежь пользовалась возможностями и приносила пользу своей стране. Хочу обратиться к молодежи: дерзайте», — добавил Путин.