Путин отрицает, что у него есть двойники. Но признался, что мог бы завести их

Краснодарский край, Вся Россия

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27 февраля вышла новая серия интервью с президентом России Владимиром Путиным, в которой он опроверг слухи о своих двойниках и рассказал, почему не пользуется смартфонами

В спецпроекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко попросил президента прокомментировать слухи о том, что у него есть двойник.

Российский лидер ответил отрицательно, но признался, что такие предложения поступали ему в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

Как добавил RT, по задумке авторов идеи завести двойника президента, дублер должен был заменять его в поездках и на мероприятиях, где главе государства находиться небезопасно.

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Также Путин рассказал, что не пользуется гаджетами.

«Просто у меня есть другие возможности. Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента», — объяснил он.

Напомним, что 26 февраля вышла серия, посвященная резонансным уголовным делам 2019 года и разгонам несанкционированных митингов. Также в этом выпуске Путин прокомментировал работу росгвардейцев, назвав их «ранимыми» и «трепетными». Портал Юга.ру собрал самые интересные высказывания президента.

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