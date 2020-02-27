Путин отрицает, что у него есть двойники. Но признался, что мог бы завести их

27 февраля вышла новая серия интервью с президентом России Владимиром Путиным, в которой он опроверг слухи о своих двойниках и рассказал, почему не пользуется смартфонами

В спецпроекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко попросил президента прокомментировать слухи о том, что у него есть двойник.

Российский лидер ответил отрицательно, но признался, что такие предложения поступали ему в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

Как добавил RT, по задумке авторов идеи завести двойника президента, дублер должен был заменять его в поездках и на мероприятиях, где главе государства находиться небезопасно.