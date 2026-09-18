305 эпизодов и 1,1 млрд рублей ущерба. На Дону завершили дело о мошенничестве при строительстве домов

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростовской области завершили расследование дела строителей

18 сентября пресс-служба МВД по Ростовской области сообщила, что оперативники завершили расследование уголовного дела о масштабном мошенничестве при строительстве частных домов. По версии правоохранителей, действия фигурантов привели к ущербу более чем на 1,1 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», перед судом могут предстать руководители строительной компании «СитиСтрой» Евгений Павловский и Евгения Игнатьева, которая ранее была его супругой. Еще один фигурант — Арутюн Арутюнян — объявлен в международный розыск.

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Компания занималась строительством домов в Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму. Всего в уголовном деле насчитывается 305 эпизодов.

Часть средств переводилась на банковские счета третьих лиц, после чего обналичивалась. Кроме того, полученные деньги могли использовать для приобретения дорогостоящего жилья.

В целях обеспечения возмещения ущерба следователи добились ареста 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам. Материалы дела направили в прокуратуру региона, где должны решить вопрос об утверждении обвинительного заключения.

Как писали Юга.ру, в Сочи бизнесвумен осудили за махинации с недвижимостью на 140 млн рублей.

Деньги Мошенничество Прокуратура Ростовская область Строительство

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