305 эпизодов и 1,1 млрд рублей ущерба. На Дону завершили дело о мошенничестве при строительстве домов

18 сентября пресс-служба МВД по Ростовской области сообщила, что оперативники завершили расследование уголовного дела о масштабном мошенничестве при строительстве частных домов. По версии правоохранителей, действия фигурантов привели к ущербу более чем на 1,1 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», перед судом могут предстать руководители строительной компании «СитиСтрой» Евгений Павловский и Евгения Игнатьева, которая ранее была его супругой. Еще один фигурант — Арутюн Арутюнян — объявлен в международный розыск.