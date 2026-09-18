305 эпизодов и 1,1 млрд рублей ущерба. На Дону завершили дело о мошенничестве при строительстве домов
В Ростовской области завершили расследование дела строителей
18 сентября пресс-служба МВД по Ростовской области сообщила, что оперативники завершили расследование уголовного дела о масштабном мошенничестве при строительстве частных домов. По версии правоохранителей, действия фигурантов привели к ущербу более чем на 1,1 млрд рублей.
По данным «Коммерсанта», перед судом могут предстать руководители строительной компании «СитиСтрой» Евгений Павловский и Евгения Игнатьева, которая ранее была его супругой. Еще один фигурант — Арутюн Арутюнян — объявлен в международный розыск.
Компания занималась строительством домов в Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму. Всего в уголовном деле насчитывается 305 эпизодов.
Часть средств переводилась на банковские счета третьих лиц, после чего обналичивалась. Кроме того, полученные деньги могли использовать для приобретения дорогостоящего жилья.
В целях обеспечения возмещения ущерба следователи добились ареста 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам. Материалы дела направили в прокуратуру региона, где должны решить вопрос об утверждении обвинительного заключения.
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