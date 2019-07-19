Школьники из «Сириуса» создали дрон для поиска в лесу пропавших людей

По данным поискового отряда, каждое лето в лесу пропадают тысячи людей — только в июне в «Лиза Алерт» поступило почти 2000 заявок. Несмотря на то, что поиски ведут МЧС, МВД и десятки волонтерских организаций, каждого пятого находят слишком поздно или не находят совсем.

«Новый летательный аппарат способен летать самостоятельно, без помощи оператора под кронами деревьев и между стволами и сканировать местность с максимально близкого расстояния, откуда дрон более вероятно различит человека и передаст его точные координаты. Участие беспилотников может на порядок повысить результативность поисков, экономя при этом людские ресурсы», — отметили в пресс-службе «Сириуса».