Школьники из «Сириуса» создали дрон для поиска в лесу пропавших людей

Краснодарский край

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Воспитанники образовательного центра «Сириус» в Сочи создали и успешно испытали прототип беспилотного дрона, способного летать в лесу в поисках людей

Беспилотник создали участники научно-технологической образовательной программы «Большие вызовы» под руководством добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и специалистов компании «Геоскан».

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По данным поискового отряда, каждое лето в лесу пропадают тысячи людей — только в июне в «Лиза Алерт» поступило почти 2000 заявок. Несмотря на то, что поиски ведут МЧС, МВД и десятки волонтерских организаций, каждого пятого находят слишком поздно или не находят совсем.

«Новый летательный аппарат способен летать самостоятельно, без помощи оператора под кронами деревьев и между стволами и сканировать местность с максимально близкого расстояния, откуда дрон более вероятно различит человека и передаст его точные координаты. Участие беспилотников может на порядок повысить результативность поисков, экономя при этом людские ресурсы», — отметили в пресс-службе «Сириуса».

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Дрон испытали на территории ботанического сада в «Сириусе». Аппарат смог самостоятельно, огибая деревья и кусты, пролететь сложный путь до нескольких произвольных пунктов назначения и передал снимки с воздуха в центр управления полетом. Для ориентирования в пространстве он использует ультразвуковые и лазерные дальномеры и камеры машинного зрения.

Беспилотник представят 24 июля на фестивале проектов образовательной программы. После школьники надеются продолжить работу над своей разработкой.

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