В Азовском море появились акулы: рекордная соленость изменила экосистему водоема

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Акула катран © Фото Linuchik, wikipedia.org
    Акула катран © Фото Linuchik, wikipedia.org

Азовское море стало солонее — в нем прижились акулы, медузы и рыбы из других водоемов

15 сентября РИА Новости сообщило, что в Азовском море продолжаются заметные изменения экосистемы. Из-за роста солености в водоеме все чаще появляются виды, которых раньше не было.

Об изменениях рассказали специалисты Южного научного центра РАН. По данным ученых, соленость Азовского моря начала постепенно увеличиваться еще с 2007 года. Сейчас она достигла 16 промилле. Это максимальный показатель за всю 150-летнюю историю наблюдений за водоемом.

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Повышение солености уже привело к серьезной перестройке местной экосистемы. Как отмечают в ЮНЦ РАН, Азовское море фактически перешло от состояния осолоненного моря к типично морскому, черноморскому типу.

Изменения условий оказались подходящими для целого ряда черноморских обитателей. В разных районах Азовского моря сейчас хорошо чувствуют себя черноморские камбалы, бычки и акула-катран.

При этом в водоем проникают не только виды из Черного моря. Новые условия оказались благоприятными и для организмов, которые ранее акклиматизировались в других морях и океанах. В числе таких видов ученые называют пеленгаса, серебряного карася, солнечного окуня и восточную креветку. Часть из них пришла из Атлантики и Тихого океана.

Еще одним заметным изменением стало активное распространение медуз. Из Черного моря в Азовское перемещаются корнероты и ушастые медузы. По словам специалистов, они могут конкурировать за пищу как с местными видами рыб, так и с другими организмами, появившимися в водоеме.

Для медуз нынешние условия в Азовском море оказались особенно подходящими. Ученые связывают это с сочетанием повышенной солености, теплой воды летом и достаточного количества пищи.

Как писали Юга.ру, в Азовском море начали тестировать противомедузные сети.

Азовское море Животные Рыболовство Экология

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В Азовском море появились акулы: рекордная соленость изменила экосистему водоема
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