На проектирование лицея на базе центра «Сириус» в Сочи выделено 74 млн рублей
Правительство РФ выделило 74 млн рублей на разработку проекта лицея, который по поручению президента Владимира Путина откроют на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Образовательный комплекс, который будет включать школу, детский сад на 360 детей и бассейн со спортивным ядром, планируется открыть в течение трех лет. Для лицея планируется построить отдельное здание в Имеретинской низменности.
Подготовить основную часть проекта, а также получить заключение госэкспертизы планируется в этом году.
Как сообщали Юга.ру, в мае на встрече губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с руководителем «Сириуса» Еленой Шмелевой стало известно, что школа на 1,1 тыс. мест будет иметь математический уклон. Там будут преподавать и проводить мастер-классы ведущие российские ученые.
В пресс-службе краевой администрации уточнили, что на общих основаниях попасть в образовательное учреждение сможет любой сочинский школьник.
Центр «Сириус» был открыт образовательным фондом «Талант и успех», учрежденным деятелями науки, спорта и искусства. Задача центра — выявлять в регионах самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, а также распространять лучшие практики работы с талантами.
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