На проектирование лицея на базе центра «Сириус» в Сочи выделено 74 млн рублей

Правительство РФ выделило 74 млн рублей на разработку проекта лицея, который по поручению президента Владимира Путина откроют на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Образовательный комплекс, который будет включать школу, детский сад на 360 детей и бассейн со спортивным ядром, планируется открыть в течение трех лет. Для лицея планируется построить отдельное здание в Имеретинской низменности. Подготовить основную часть проекта, а также получить заключение госэкспертизы планируется в этом году.